ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: ريال، بايرن، تشلسي.. 29 لقبا على الطاولة وقرعة مفتوحة على كل الاحتمالات

كرة القدم

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يتم سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية حيث ستشارك كوكبة من أفضل أندية القارة ومجموعة من الفرق التي توجت باللقب بما مجموعه 29 لقبا بينها 13 لريال مدريد وحده. وخلافا للسابق، ستكون القرعة مفتوحة من دون فرق مصنفة ومن دون اتباع قاعدة عدم تواجه فريقين من نفس البلد، ما يعني احتمال وقوع ريال مدريد مع جاره أتلتيكو أو مانشستر سيتي مع مواطنه ليفربول.

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إنها معركة الألقاب تخوضها زمرة من النجوم العالمية وكوكبة من أفضل الأندية الأوروبية. إنها قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستجري في منتصف النهار بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية. وخصوصية القرعة أنها مفتوحة على كل الاحتمالات إذ إنها لا تضم فرقا مصنفة مسبقا ولا يتبع فيها منطق عدم تواجه فريقين من نفس البلد كما في السابق.

وهذا معناه أن مواجهة بين صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، ريال مدريد، وجاره اللدود أتلتيكو أمر وارد. وكذلك الأمر بالنسبة لمبارزة بين مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي وملاحقه ليفربول.

قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021/22 quarter-finalists ✅

Who will lift the 🏆 in Paris?



Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022 قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

تنطلق عملية سحب القرعة عند منتصف النهار وستستمر لنحو نصف الساعة، ثم تليها قرعة منافسة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". سيكون على طاولة دوري الأبطال ما مجموعه 29 لقبا تعود لزمرة من كبرى الأندية الأوروبية الحاضرة أبرزها "النادي الملكي" الفائز بنسخ 2016 و2017 و2018 وبايرن ميونيخ الحائز على بطولة نسخة 2020 وتشلسي حامل اللقب، فضلا عن ليفربول صاحب كأس 2019 وأتلتيكو مدريد وصيف البطل في 2014 و2016.

بالمقابل، يشارك فريق فياريال الإسباني بقيادة المدرب أوناي إيمري الذي يقود فريقا في ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه. من جانبه يعود بنفيكا البرتغالي إلى حظيرة كبار القارة الأوروبية بعد أن غاب عنها لسنوات.

وتغيب عن الدور ربع النهائي عدة أندية مرشحة لخوض السباق النهائي لحسم اللقب أبرزها باريس سان جرمان الذي خرج على يد ريال مدريد على الرغم من وجود ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صفوفه، وكذلك مانشستر يونايتد الذي فشل في تخطي أتلتيكو بالرغم من جهود كريستيانو رونالدو.

وقبيل عملية القرعة، نستعرض مشوار الفرق المتأهلة في نسخة 2021-2022 انطلاقا من حامل اللقب تشلسي وصولا للوافد الجديد فياريال.

تشلسي بين المنافسة الرياضة والحرب الأوكرانية

يعيش فريق تشلسي اللندني أجواء غريبة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا بعد أن تعرض رئيس ومالك النادي، الروسي رومان أبراموفيتش، لعقوبات صارمة من قبل الحكومة البريطانية بسبب قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالتالي، قرر أبراموفيتش، الحامل أيضا للجنسية الإسرائيلية، بيع النادي.

وعلى أرض المنافسة الرياضية، وصل تشلسي لربع النهائي بعد أن تخلص في الدور السابق من ليل الفرنسي وفاز عليه ذهابا 2-صفر في "ستانفورد بريج" ثم إيابا 1-2 على ملعب "بيار موروا". وتوج "البلوز" مرتين باللقب عامي 2012 أمام بايرن ميونيخ في ميونيخ و2021 أمام مانشستر سيتي في لشبونة 1-صفر.

وبدور المجموعات، حل ثانيا في مجموعته الثامنة بأربع انتصارات مقابل تعادل وهزيمة. وأفضل هداف له هذا الموسم الألماني تيمو فيرنر برصيد ثلاثة أهداف.

بدوره، يواصل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا سعيه لكسب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، وقد فشل في هذه المهمة الموسم الماضي عندما خسر في النهائي أمام تشلسي صفر-1.

وتصدر المجموعة الخامسة خلال الموسم الحالي بعد أن فاز بخمس مباريات مقابل تعادل. وفي ثمن النهائي، اكتسح سبورتينغ لشبونة 5-صفر على ملعب "ألفاراد" وتعادل إيابا صفر-صفر. ويقوده في حملة 2022 أفضل هداف له الجزائري الدولي الساحر رياض محرز صاحب 6 أهداف بالمنافسة القارية حتى الآن.

ريال مدريد، المرشح الأبدي...

تراجعت قوة ريال مدريد أوروبيا منذ عام 2018 وتتويجه باللقب 13 في تاريخه في كييف، إذ رحل عن صفوفه الأسطورة كريستيانو رونالدو، ثم تبعه المدرب زين الدين زيدان فالقائد المدافع سيرخيو راموس. لكنه وجد في قائده الحالي كريم بنزيمة صاحب ثمانية أهداف بالمنافسة خير خليفة لرونالدو.

وخرج "النادي الملكي" من نصف النهائي الموسم الماضي بتعادله ذهابا مع تشلسي 1-1 وخسارته إيابا صفر-2.

وهذا العام، تصدر مجموعته الرابعة خلال بخمس انتصارات مقابل هزيمة وتخطى باريس سان جرمان في ثمن النهائي بخسارة صفر-1 ذهابا في باريس والفوز إيابا في برنابيو 3-1.

بايرن ميونيخ، الماكينة الألمانية

أكد بايرن ميونيخ قوته مرة أخرى في دور المجموعات بفوزه بكل مبارياته في المجموعة الخامسة، كما أنه اكتسح سالزبورغ النمساوي في ثمن النهائي 7-1 بعد تعادل الفريقين ذهابا 1-1. وهو يستفيد دائما من أداء مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 12 هدفا حتى الآن.

ويسعى النادي البافاري لتخطي ربع النهائي بقيادة مدربه الشاب يوليان ناغلسمان (34 عاما)، بعد أن خرج الموسم الماضي من ذات الدور على يد باريس سان جرمان. وفاز بايرن باللقب القاري ست مرات أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013 و2020.

أتلتيكو مدريد، الوصيف الأبدي؟

حل أتلتيكو مدريدا وصيفا للبطل ثلاث مرات، أعوام 1974 (أمام بايرن ميونيخ) و2014 و2016 (أمام ريال مدريد). وخرج الموسم الماضي من ثمن النهائي أمام تشلسي.

ويعول فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب أربعة أهداف بالنسخة الحالية. وقد حل أتلتيكو ثانيا في المجموعة الثانية بفوزين وتعادل و3 هزائم. أما في ثمن النهائي، فقد تخطى مانشستر يونايتد بتعادل 1-1 في مدريد، وفوز خارج ملعبه 1-صفر.

ليفربول، قوة الثنائي صلاح-ماني

شكل خروج ليفربول من ربع النهائي الموسم الماضي (بخسارته ذهابا أمام ريال مدريد 1-3 وتعادله إيابا صفر-صفر) مفاجأة بدوري أبطال أوروبا إذ كان حاملا للقب في الموسم السابق. وعاد بعزيمة وقوة أكبر هذا الموسم بفضل تألق ثنائي الهجوم الأفريقي محمد صلاح-ساديو ماني.

وسجل صلاح حتى الآن ثمانية أهداف. وقد تصدر مجموعته الثانية خلال الموسم الحالي (6 انتصارات من 6 مباريات) وتخطى إنتر ميلان في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا في ميلانو 2-صفر والخسارة إيابا على أرضه صفر-1.

بنفيكا، العائد...

حل نادي بنفيكا أحد قطبي كرة القدم البرتغالية مع بورتو، ثانيا في مجموعته الخامسة بفوزين مقابل تعادلين وهزيمتين. وفاز على أجاكس أمستردام في ثمن النهائي بالتعادل معه 2-2 ذهابا في لشبونة والفوز إيابا 1-صفر.

وشارك بنفيكا، الفائز باللقب القاري العريق مرتين في 1961 و1962، الموسم الماضي في "يوروبا ليغ" وخرج من دور الـ16 على يد أرسنال الإنكليزي.

فياريال، بصمة أوناي إيمري

حقق نادي فياريال أفضل نتيجة له بدوري أبطال أوروبا في عام 2006 عندما خاض دور الأربعة. وقد توج الموسم الماضي بلقب "يوروبا ليغ" أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بقيادة مدربه أوناي إيمري الذي سبق له أن فاز بنفس اللقب ثلاث مرات تواليا مع إشبيلية.

وحل فياريال ثانيا في المجموعة السادسة إذ فاز بثلاث مباريات مقابل تعادل وهزيمتين. وفجر المفاجأة في ثمن النهائي عندما فاز على يوفنتوس بالتعادل معه 1-1 ذهابا على أرضه وفوزه إيابا 3-صفر في تورينو.

علاوة مزياني

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