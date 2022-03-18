دوري أبطال أوروبا: تشلسي-ريال مدريد قمة مباريات الدور ربع النهائي ومانشستر سيتي أمام أتلتيكو

كرة القدم

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن قمة نارية بين تشلسي حامل اللقب وريال مدريد، فيما مانشستر سيتي سيواجه أتلتيكو مدريد.

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أسفرت عملية قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن قمة نارية بين تشلسي حامل اللقب وريال مدريد، فيما مانشستر سيتي سيواجه أتلتيكو مدريد.

وتقام مباريات ربع النهائي في 5 و6 نيسان/أبريل ذهابا، و12 و13 منه إيابا، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في 26 و27 الشهر المقبل ذهابا و3 و4 أيار/مايو المقبل إيابا. فيما يحتضن ملعب "استاد دو فرانس" بباريس المباراة النهائية في 28 أيار/مايو.

في الدور نصف النهائي، يواجه الفائز من المباراة بين تشلسي وريال مدريد الفائز من المواجهة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

برنامج ربع النهائي:

تشلسي-ريال مدريد

مانشستر سيتي-أتلتيكو مدريد

فياريال-بايرن ميونيخ

بنفيكا-ليفربول

علاوة مزياني

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