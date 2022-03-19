الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري يلتحقان بركب المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كرة القدم

أ ف ب

التحق الترجي التونسي وصنداونز الجنوب الأفريقي وشباب بلوزداد الجزائري بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وارتفع عدد الاندية المتأهلة إلى دور الثمانية إلى 7 وهي صنداونز والترجي و شباب بلوزداد الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي والوداد البيضاوي المغربي.

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لحق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائي بركب المتاهلين لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم فوزهما تواليا على جوانينغ غالاكسي البوتسواني 3-صفر والنجم الساحلي التونسي 2-0.

بدوره، حسم صنداونز الجنوب الأفريقي بطاقة تأهله إلى دور الثمانية وصدارة المجموعة الأولى بفوزه على مضيفه الهلال السوداني 4-2 على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان في الجولة الخامسة.

وارتفع عدد الاندية المتأهلة إلى ربع النهائي إلى 7 هي فضلا عن صنداونز والترجي وبلوزداد، الرجاء البيضاوي المغربي ووفاق سطيف الجزائري (المجموعة الثانية) وبترو أتلتيكو الأنغولي والوداد البيضاوي المغربي (الرابعة).

تأهل سهل للترجي

ولم يجد الترجي صعوبة في العودة ببطاقة التأهل من فرانسيستاون بعدما اكتسح مضيفه جوانينغ غالاكسي بثلاثية نظيفة.

ويدين فريق "باب سويقة" بفوزه إلى مهاجمه النيجيري كينغسلي إيدوو الذي افتتح التسجيل بعدما حول كرة عرضية أرسلها رائد فادع براسه في الزاوية البعيدة (13).

وتابع الفريق التونسي سيطرته المطلقة وهدد المرمى البوتسواني بالعديد من الفرص، وأأضاف النيجيري الآخر أنايو إيوالا الهدف الثاني من تسديدة مخادعة مستغلا الخروج الخاطئ للحارس من مرماه (31).

ولم يكف الفريق التونسي عن تهديد مرمى جوانينغ وأهدر محمد علي بن مضان فرصة مؤاتية إذ كان بمواجهة المرمى المشرع (48).

وأضاف إدوو هدفه الشخص الثاني والثالث لفريقه إثر تسديدة من داخل المنطقة مستثمرا تمريرة بالعمق من غيلان الشعلالي (64).

ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة بفارق الأهدافأامام شباب بلوزداد الفائز على النجم الساحلي 2-صفر على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائر.

ويلتقي الترجي مع بلوزداد في قمة نارية على صدارة المجموعة في الجولة السادسة الأخيرة.

وحسم بلوزداد الأمور في اول ثلث ساعة من اللقاء، اذ افتتح سفيان بوشار التسجيل في الدقيقة الثالثة مستغلا خطأ فادحا من حارس الفريق التونسي علي الجمل في التقاط كرة عرضية ارسلها مختار بلخيثر من ركلة حرة.

وأضاف محمد بلخير الهدف الثاني بمتابعته الكرة في المرمى مستغلا خطأ آخر من مدافعي النجم الساحلي في تشتيتها (18).

وتحكم الفريق المضيف بإيقاع المباراة محافظا على تقدمه وبالتالي تأهله.

صنداونز يقهر الهلال السوداني

وعزز ماميلودي صنداونز الساعي الى لقبه القاري الثاني والذي كان ضمن بطاقته الجمعة بفوز الأهلي المصري حامل اللقب على مضيفه المريخ السوداني 3-1، موقعه في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق خمس أمام الأهلي، فيما تجمد رصيد الهلال عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وقلصت الخسارة حظوظ "سيد البلد" إذ يتعين عليه الفوز في الجولة الأخيرة على مضيفه الاهلي، بينما يكفي الأخير التعادل للتأهل كوصيف لصنداونز.

واحتاج الضيوف إلى سبع دقائق فقط لهز شباك الحارس الدولي علي ابو عشرين عبر الناميبي بيتر شالوليلي إثر تمريرة من ثيمبا زواني (7).

وتابع ماميلودي اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الكيني بريان اونيانغو (11)، لكن الفريق السوداني لم يستغل التفوق العددي بل تلقى هدفا ثانيا عبر تيبوهو موكوينا من تسديدة بعيدة (30).

وقلص الفريق الأزرق النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر ياسر المزمل (56)، إلا أن ثافيلو مورينا عزز تقدم الضيوف مجددا (60)، وأضاف اللاعب نفسه الرابع (89)، فيما سجل مختار النور الطيب الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما كرة مرتدة من الحارس ريياد بيتيرسي إثر ركلة جزاء سددها عبد الرحمن يوسف يعقوب (90+3).

وفشل الزمالك المصري في تحقيق فوز شرفي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بترو أتلتيكو صفر-صفر في لواندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

فرانس24/ أ ف ب

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