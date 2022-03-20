بطولة إسبانيا: برشلونة يلحق هزيمة مدوية بريال مدريد برباعية نظيفة

حقق فريق برشلونة السبت فوزا كبيرا في عقر دار غريمه التقليدي ريال مدريد بعد تسجيله رباعية نظيفة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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ضرب برشلونة بقوة بإلحاقه هزيمة مدوية بغريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب الاخير سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم. وبهذه النتيجة صعد برشلونة الى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو 1-صفر السبت.

وتقدم برشلونة بهدفين في الشوط الاول حملا توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29) والمدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو (38) بكرتين رأسيتين وتمريرتين من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحسم الفريق الكاتالوني النتيجة في صالحه بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عندما أضاف فيران توريس الثالث (49) وأوباميانغ الرابع والثاني الشخصي له (53).

والفوز هو الاوّل لبرشلونة على غريمه التقليدي بعد 5 هزائم توالياً أمامه، وذلك في أوّل كلاسيكو في الدوري لمدربه الجديد واسطورته تشافي هرنانديس الذي تسلم تدريبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

فرانس24/أ ف ب

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