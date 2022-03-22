البرازيلي نيمار الأعلى أجرا في باريس سان جرمان براتب أربعة ملايين يورو شهريا

كرة القدم

يبلغ الراتب الشهري الذي يتقاضاه البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي أربعة ملايين يورو، ويبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري لفريقه المملوك قطريا 990 ألف يورو، وفق الصحيفة الرياضية الفرنسية "ليكيب" في عددها الصادر الثلاثاء. وكان نيمار التحق بناديه الباريسي في 2017 ضمن أكبر صفقة في التاريخ الكروي بلغت 222 مليون يورو.

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يتقاضى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي أربعة ملايين يورو شهريا، فيما يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري لفريقه المملوك قطريا 990 ألف يورو، بحسب ما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية في عددها الصادر الثلاثاء.

Les salaires de la Ligue 1, club par club : à la une de votre journal, mardi 22 février. Disponible en kiosque et sur le site : https://t.co/b2gHqRYrqU pic.twitter.com/FS4xNuUhVG — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 21, 2022

ولم يكن مفاجئا أن يتصدر سان جرمان الذي يتربع على صدارة الدوري الفرنسي لكنه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية كرما مع لاعبيه وطواقمه بين أندية الدوري الفرنسي. وفي ترتيب رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الذي نشرته "ليكيب"، كانت المراكز الـ14 الأولى من نصيب سان جرمان الممول قطريا من شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يملك النادي الباريسي منذ 2011.

ويتصدر نيمار، القادم إلى سان جرمان عام 2017 بأكبر صفقة في التاريخ (222 مليون يورو)، هذا الترتيب براتبه الشهري الإجمالي (قبل الضرائب) والبالغ 4083000 يورو، متقدما على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل الصيف الماضي من برشلونة الإسباني (3375000 يورو)، وكيليان مبابي (2220000 يورو) الذي يصل الصيف المقبل لنهاية عقده. ويجب النزول إلى المركز الخامس عشر للعثور على أول لاعب لا يرتدي قميص نادي العاصمة، وهو مهاجم موناكو وسام بن يدر (650 ألف يورو).

ووفق "ليكيب"، فإن اللاعب الأعلى أجرا في أوروبا خارج فرنسا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى مع فريقه الجديد-القديم مانشستر يونايتد الإنكليزي 2.6 مليون يورو شهريا قبل الضرائب.

ويبلغ متوسط الراتب في سان جرمان 990 ألف يورو شهريا، بينما يصل متوسط راتب جميع أندية الدوري الفرنسي إلى 100 ألف يورو (67 ألفا بدون سان جرمان).

ويأتي مرسيليا من بعد سان جرمان على لائحة الأندية الأكثر إنفاقا على الرواتب (متوسط الراتب الإجمالي 226 ألف يورو شهريا)، ومن ثم موناكو (185 ألف يورو) ونيس (130 ألف يورو) وليون (120 ألف يورو)، فيما يحتل كليرمون المركز الأخير بين الأندية العشرين (20 ألف يورو).

ووفق "ليكيب" دائما، فقد بلغت رواتب أندية الدوري الفرنسي هذا الموسم 1.73 مليار يورو، مقابل 1.38 مليار يورو في موسم 2018-2019، فيما انخفض إجمالي دخل "ليغ 1" بنسبة 29 بالمئة منذ مارس/آذار 2020، خصوصا بسبب تداعيات فيروس كورونا وانهيار العقد مع ناقل مباريات الدوري "ميديابرو".

فرانس24/ أ ف ب

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