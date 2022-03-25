مونديال قطر: تونس والجزائر تقطعان شوطا كبيرا نحو التأهل بفوزهما على مالي والكاميرون

تصفيات مونديال قطر 2022

تمكن المنتخبان التونسي والجزائري من قطع شوط كبير نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022، الجمعة، بعد فوزهما على التوالي على المنتخبين المالي والكاميروني بالنتيجة نفسها 1-صفر في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية.

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بانتصارهما على الكاميرون ومالي تواليا بالنتيجة نفسها 1-صفر، قطع المنتخبان الجزائري والتونسي شوطا كبيرا نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022، الجمعة، وكان ذلك في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية، الذي شهد تعادلا صعبا وثمينا للمنتخب المغربي أمام مضيفه الكونغو الديموقراطية 1-1.

وعاد "محاربو الصحراء" بفوز مستحق من الكاميرون، بهدف مهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني (40).

ويذكر أن المنتخب الجزائري يحتاج للتعادل على الأقل في لقاء الإياب على ملعب "5 جويلية" الثلاثاء المقبل ليبلغ النهائيات الخامسة له بعد 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغ الدور ثمن النهائي وخرج على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقاً.

ودخل الجزائري ملعب جابوما الذي استضاف مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا الأخيرة التي ودّعها بعد أن كان حاملاً للقب من الدور الأول.

وهذه المباراة العاشرة بين المنتخبين تاريخيا حيث سجل "الخضر" فوزهم الثاني مقابل ست خسارات وتعادلين، ويعود الفوز الجزائري الأول إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بنتيجة 4-صفر ودياً.

ولعب مدرب الجزائر جمال بلماضي بالقوة الضاربة حيث اعتمد على سليماني كرأس حربة صريح وإلى جانبيه جناح مانشستر سيتي الإنكليزي القائد رياض محرز ويوسف بلايلي، ولاعبي الوسط نجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي، فيما قاد خط الدفاع عبد القادر بدران وحسين بن عيادة وجمال بن العمري، وحافظ الحارس المخضرم رايس مبولحي على مركزه أساسياً.

وأعاد مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ مهاجم بايرن ميونيخ إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ إلى التشكيلة الأساسية ليشكل إلى جانب كارل توكو إيكامبي وفنسان أبو بكر خط الهجوم، وخلفهم لاعب الوسط المحوري مارتن هونغلا بينما حرس المرمى أندريه أونانا الذي ينتقل الصيف المقبل من أياكس أمستردام الهولندي إلى إنتر الإيطالي.

وبسط منتخب "الأسود غير المروضة" سيطرته الميدانية، لكن يقظة الدفاع وتألق مبولحي حال دون تسجيل أهداف.

وافتتح سليماني التسجيل للجزائر بعدما ارتقى فوق الجميع وحول عرضية بلايلي من ركلة حرة في سقف مرمى أونانا الذي حاول إبعادها بأطراف أصابعه (40). وبالتالي، عزز سليماني رصيده كأفضل هداف في تاريخ "الخضر" برصيد 40 هدفاً في 84 مباراة دولية.

وأوقف الحكم البوتسواني جوشوا بوندو اللقاء بعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين بسبب خفوت الإنارة خلف المرمى الجزائري، واستمر التوقف لسبع دقائق.

تونس تثأر من مالي

وفي مباراة ثانية على ملعب "26 مارس" في العاصمة باماكو، ثأر المنتخب التونسي لخسارته أمام مالي صفر-1 ضمن منافسات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون قبل شهرين.

وحققت تونس فوزا على مضيفتها بهدف نظيف عكسي من موسى سيساكو (36) الذي سرعان ما تلقى البطاقة الحمراء بعد أربع دقائق ليقدم خدمة على طبق من فضة لـ"نسور قرطاج".

ورغم أن المنتخب المالي استحوذ على الكرة أكثر وكان الأخطر، أعاد خطأ مدافع ستاندر لياج البلجيكي خلط أوراق المدرب محمد ماغاسوبا. وبدت مالي غير متأثرة بحالة الطرد في الشوط الثاني وهددت مرمى تونس أكثر من مرة بحثاً عن هدف التعادل من دون إدراكه.

ولاحت الفرصة الاولى لأصحاب الأرض عبر تسديدة من الجهة اليسرى داخل المنطقة من لاعب الجزيرة الإماراتي عبدولاي ديابي التقطها الحارس بشير بن سعيد (17)، قبل أن يرد "نسور قرطاج" مع انطلاقة من وسط الملعب لتصل الكرة إلى محمد علي بن رمضان الذي سدد من زاوية صعبة صدها الحارس إبراهيم مونكورو، فيما كان مهاجم العربي القطري يوسف المساكني منتظراً داخل المنطقة (32).

وافتتح الضيوف التسجيل عبر النيران الصديقة بعد تبادل للكرات بين المدافعين وصلت إلى المدافع سيساكو الذي أعادها بقوة إلى حارسه ابراهيم مونكورو فهزت الشباك (36).

ولم يكد سيساكو يستفيق من الصفعة الأولى حتى طرده الحكم بعد أربع دقائق بالبطاقة الحمراء إثر خطأ ارتكبه على مهاجم نادي الزمالك المصري سيف الدين الجزيري الذي كان يتجه للانفراد بالحارس، ليترك منتخبه يخوض بقية المباراة بعشرة لاعبين.

وبالتالي، عادت تونس بفوز ثمين قبل مباراة الإياب على ملعب حمادي العقربي في رادس الأربعاء المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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