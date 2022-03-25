مونديال قطر: مصر تثأر من السنغال في مباراة الذهاب وتقترب من التأهل للنهائيات بعد فوزها بهدف نظيف

تصفيات مونديال قطر 2022

لاعبو المنتخب المصري يحتفلون بفوزهم على الكاميرون في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

تمكن المنتخب المصري الجمعة من الثأر لنفسه من هزيمته في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وفاز على السنغال بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالجولة الثالثة والحاسمة من تصفيات القارة الأفريقية ليقترب بذلك من التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

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ثأر "الفراعنة" لخسارتهم في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، بفوزهم عليها بهدف نظيف الجمعة لتقطع بذلك شوطا كبير نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأمام أكثر من 75 ألف متفرّج على ملعب القاهرة الدولي، حققت مصر فوزها بهدف عكسي من المدافع السنغالي ساليو سيسيه في الدقيقة الرابعة.

وبالتالي، سيكون المنتخب المصري الأعلى كعباً في مباراة الإياب على ملعب ديامينياديو بالعاصمة داكار.

بدأ "الفراعنة" المباراة بهجوم ضاغط أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة، بعدما مرر عمرو السولية في عمق دفاع السنغال إلى نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، ليسددها الأخير وترتد من العارضة، لترتطم بصدر سيسيه وتسكن شباك إدوار مندي.

ورغم محاولات "أسود التيرانغا" سعياً لإدراك التعادل خصوصاً عبر محاولات الثنائي بونا سار واسماعيلا سار وساديو ماني، تمكن المنتخب المصري من الحفاظ على هذا التقدم حتى نهاية المباراة.

فرانس24/أ ف ب

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