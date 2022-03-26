مونديال قطر: البرتغالي كيروش يستدعي المدافعين ربيعة وجبر لتعزيز تشكيلة الفراعنة أمام السنغال

تصفيات مونديال قطر 2022

استدعى مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش مدافعي نادي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر لتعزيز تشكيلة الفراعنة خلال المواجهة التي ستجمعهم بمنتخب السنغال الثلاثاء المقبل بالعاصمة دكار، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وحقق الفراعنة فوزا مهما (هدف لصفر) في مباراة الذهاب التي جرت الجمعة بالقاهرة، ليقتربوا بذلك من التأهل للمرة الرابعة في تاريخهم للمونديال بعد 1934 و1990 و2018.

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غداة تحقيقهم فوزا مهما على حساب منتخب السنغال في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، السبت مدافعي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر لتعزيز قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهة الإياب التي ستجري الثلاثاء بالعاصمة دكار.

وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاما) وجبر (33 عاما) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبد المنعم بلقاء العودة، بعد إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.

وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقا لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي "الونش"، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف أمام أكثر من 75 ألف متفرج على ملعب القاهرة الدولي، تم تسجيله في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

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وتلقى الأهلي وبيراميدز طلبا من المنتخب الوطني، لضم اللاعبين لصفوف الفراعنة السبت للمعسكر المقام حاليا، بعد إصابة عبد المنعم وغياب "الونش" عن لقاء الإياب.

هذا وتغادر الأحد بعثة المنتخب المصري متجهه إلى السنغال بقائمة تضم 23 لاعبا استعدادا لخوض مباراة الإياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

فرانس24/أ ف ب

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