تصفيات كأس العالم 2022: الكاميرون تهزم الجزائر في عقر دارها بهدف قاتل وتتأهل لمونديال قطر

تصفيات مونديال قطر 2022

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لاعبو المنتخب الكاميروني يحتفلون بتأهلهم لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم على الجزائر 2-1، 29 مارس/آذار 2022.

فشل المنتخب الجزائري في الاستفادة من فوزها خارج أرضها على الكاميرون وتلقت هزيمة بنتيجة 2-1 بعد التمديد بهدف قاتل في عقر دارها. وبهذه النتيجة بلغت "الأسود غير مروضة" مونديال قطر، أمام خيبة "محاربي الصحراء". وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بتقدم الكاميرون 1-0، وهي نفس النتيجة التي فازت بها الجزائر في لقاء الذهاب.

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انتزعت الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم من الجزائر والألوف من جماهيرها المحتشدين في البليدة، بعدما هزمتها بتسجيل هدف في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1 الثلاثاء في إياب الملحق الأفريقي لتعوض خسارتها في دوالا بهدف.

وخيّم صمت رهيب في ملعب مصطفى تشاكر وجثا المدرب جمال بلماضي دامعا على ركبتيه، بعد مجريات دراماتيكية شهدت افتتاح إريك مكسيم تشوبو-موتينغ التسجيل للكاميرون (22) ما فرض تمديدا بدا في نهايته أن هدف التعادل لأحمد توبة (118) حسم الموقعة للجزائر، لكن كارل توكو إيكامبي هز الشباك في الدقيقة 120+4 ليوجه طعنة ستبقى عالقة لوقت طويل في أذهان الجزائريين.

وسيطرت الجزائر بشكل شبه مطلق على المباراة إلا أنها واجهت تألقا لافتا للحارس الكاميروني أندري أونانا الذي سينتقل الصيف المقبل إلى إنتر الإيطالي من أياكس أمستردام الهولندي، إذ تصدى لعشر تسديدات من أصل 11 بين الخشبات الثلاث.

وسيغيب رياض محرز ورفاقه للمرة الثانية تواليا عن النهائيات التي شاركوا فيها أربع مرات، في حين سيعود المنتخب الكاميروني للمشاركة للمرة الثامنة بعد 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014، أبرزها في 1990 عندما بلغوا ربع النهائي مع الأسطورة روجيه ميلا.

وضغط "الخضر" منذ البداية أملاً في الوصول السريع لشباك أونانا، عبر الثلاثي يوسف بلايلي وجناح مانشستر سيتي الإنكليزي القائد محرز ورأس الحربة الهداف التاريخي للجزائر إسلام سليماني، فيما اعتمد الكاميرونيون على المرتدات السريعة.

وانبرى مارتين هونغلا لركلة ركنية رفعها داخل المنطقة أخطأ الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي على نحو فادح في الخروج من مرماه، لتتهيأ الكرة أمام مهاجم بايرن ميونيخ الألماني تشوبو-موتنيغ فتابعها في الشباك (22).

وواصل محاربو الصحراء ضغطهم على نحو أكبر، وأرسل سليماني المنفرد كرة عرضية إلى بلايلي المواجه للمرمى المشرع فسدد خارجا (28).

وشددت الجزائر ضغطها في الشوط الثاني أملا في إدراك التعادل وتخفيف الضغط عن كاهلها.

وسجل سليماني هدفا ألغاه الحكم الغامبي بكاري غاساما بداعي التسلل (49)، وقام محرز بفاصل مراوغة مميز وأنهاه بتسديدة قوية أبعدها أونانا بتألق إلى ركنية (56)، ومن الركنية التي رفعها محرز، كاد المدافع عبد القادر بدران يدرك التعادل إلا أن رأسيته مرت فوق المرمى (57).

وتألق أونانا مجددا حارما سليماني من الوصول إلى شباكه من تسديدة بعيدة (59)، وتألق مبولحي بدوره بتصديه أولا بقدمه لرأسية لياندر تاوامبا لترتد الكرة إلى المندفع هونغلا الذي سددها قوية أبعدها الحارس الجزائري بقبضته (69).

وسدد محرز كرة زاحفة أبعدها أونانا إلى ركنية (83)، وتكرر المشهد مجددا عندما سدد حسين بن عيادة كرة قوية أوقفها أونانا (89). وجرب بدران التسديد من بعيد وأطلق قذيفة صدها أونانا وأبعدها الدفاع (90+1).

وحاول سليماني مباغتة أونانا إلا أن رأسيته لامست العارضة (92)، واستعان غاساما بتقنية "في إيه آر" لإلغاء هدف جزائري بداعي وجود لمسة يد على سليماني (98).

وتصدى حارس أياكس أمستردام لرأسية جديدة من سليماني (105)، ثم تسديدة بعيدة رائعة من لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر (110).

وانهزم الحارس الكاميروني في الدقيقة 118 عندما رفع البديل رشيد غزال الكرة من ركلة ركنية قابلها الاحتياطي الآخر أحمد توبة برأسه في شباك أونانا مدركا التعادل لأصحاب الأرض.

واحتسب غاساما 4 دقائق وقتا بدل ضائع، وعم الصمت في الملعب عندما منح مهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي الانتصار والتأهل للكاميرون بتسجيله الهدف الثاني إثر كرة رأسية من ميكايل نغادو بعد ركلة حرة من منتصف الملعب (120+4).

فرانس24/ أ ف ب

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