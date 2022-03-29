تصفيات كأس العالم 2022: تونس تتعادل مع مالي دون أهداف وتبلغ مونديال قطر بعد فوزها ذهابا

تصفيات مونديال قطر 2022

استفاد المنتخب التونسي من فوزه خارج دياره بهدف دون رد على نظيره المالي ليبلغ نهائيات كأس العالم في قطر بعد أن تعادل المنتخبان إيابا دون أهداف برادس في لقاء خلا من الإثارة والأحداث. وهذه المرة السادسة التي يبلغ فيها "نسور قرطاج" النهائيات.

إعلان اقرأ المزيد

تأهل منتخب تونس لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تعادل مع ضيفه المالي دون أهداف الثلاثاء على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية وذلك لفوزه خارج أرضه ذهابا بهدف للا شيء.

وستشارك تونس، أول دول أفريقية تحقق فوزا في كاس العالم، مرة سادسة بعد 1978 و2002 و2006 و1998 و2018. وكان منتخب "نسور قرطاج" قد عاد بالفوز بهدف نظيف ذهابا في باماكو سجله موسى سيساكو خطأ في مرمى فريقه. وجاءت المباراة باهتة ولا سيما من جانب اصحاب الأرض الذين افتقدوا لجهود القائد وهبي الخزري مهاجم سانت إتيان الفرنسي. ودخل فريق المدرب جلال القادري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في باماكو ذهابا، في المقابل حاول الضيوف التعويض منذ البداية فسدد لاعب لايبزيغ الألماني أمادو حيدارا فوق المرمى (2).

وسجل عبدولاي ديابي هدفا لمنتخب "النسور" ألغاه الحكم السنغالي ماغيت نداي بداعي التسلل (4).

وتواصلت أفضلية الضيوف مقابل تراجع التونسيين إلى منطقتهم لاستيعاب الضغط، مع القيام بهجمات خاطفة. ومرر محمد علي بن رمضان لكن عيسى العيدوني سدد بعيدا عن الشباك (20).

وفقد منتخب مالي إحدى أوراقه المهمة بإصابة حيدارا فاستبدله المدرب محمد ماغاسوبا بلاعب سالزبورغ النمساوي محمد كامارا (33).

وبدأ التونسيون الشوط الثاني بقوة، وسدد سيف الدين الجزيري بيسراه بجانب القائم في أول فرصة صريحة لأصحاب الأرض (49). ورد إيف بيسوما بتسديدة بعيدة لامست القائم الأيمن لمرمى الحارس البشير بن سعيد في طريقها إلى خارج الملعب (51).

وحاول محمد علي بن رمضان الوصول إلى الشباك برأسية سيطر عليها الحارس المالي إبراهيم مونكورو (54).

وأقفل المنتخب التونسي المنافذ إلى منطقته ولا سيما مع التبديلات الدفاعية التي أجراها المدرب القادري، تاركين السيطرة السلبية للضيوف، وسدد إبراهيما كوني من مسافة بعيدة فوق المرمى (90+2).

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك