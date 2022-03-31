الاتحاد الجزائري لكرة القدم يطلب إعادة المباراة أمام الكاميرون ويشتكي الحكم غاساما أمام "الفيفا"

مونديال قطر 2022

طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين "الخضر" والكاميرون الثلاثاء الماضي في إياب الملحق الأفريقي لتصفيات مونديال قطر 2022، وإعادة إجرائها بسبب "الأخطاء التحكيمية " التي شابتها. وتقدم "الفاف" بشكوى لدى "الفيفا" ضد الحكم الغامبي بكاري غاساما الذي أدار المواجهة التي فازت بها "الأسود" 2-1 (لتقلب خسارتها صفر-1 ذهابا في دوالا) وتنتزع بطاقة الترشح لكأس العالم.

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الخميس أنه تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد الحكم الغامبي بكاري غاساما الذي أدار مباراة "الخضر" أمام منتخب الكاميرون الثلاثاء الماضي في إياب الملحق الأفريقي لتصفيات مونديال قطر 2022، والتي فازت بها "الأسود" 2-1 بعد التمديد.

وطلب "الفاف" أيضا من "الفيفا" فتح تحقيق فيما حدث وإعادة المباراة التي حُرمت على إثرها الجزائر من التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها.

وكشف الاتحاد الجزائري بأنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق "المنتخب الوطني" حيث يشكك الجزائريون في أحقية احتساب الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، وإلغاء هدف إسلام سليماني بداعي التسلل (الدقيقة 49)، فضلا عن اللقطات التي طالب فيها "ثعالب الصحراء" بالحصول على ركلات جزاء.

مباراة دراماتيكية لـ "الخضر" وبكاء بلماضي

وشهد ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (شرق الجزائر العاصمة) الثلاثاء الماضي مباراة دراماتيكية بالنسبة للجزائريين حيث جثا المدرب "القوي" جمال بلماضي دامعا على ركبتيه، بعد مجريات مباراة شهدت افتتاح إريك مكسيم تشوبو-موتينغ التسجيل للكاميرون (22) ما فرض تمديدا بدا في نهايته أن هدف التعادل لأحمد توبة (118) حسم الموقعة للجزائر، لكن كارل توكو إيكامبي هز الشباك في الدقيقة 120+4 ليوجه طعنة ستبقى عالقة لوقت طويل في أذهان الجزائريين.

وسيطرت الجزائر بشكل شبه مطلق على المباراة إلا أنها واجهت تألقا لافتا للحارس الكاميروني أندري أونانا الذي سينتقل الصيف المقبل إلى إنتر الإيطالي من أياكس أمستردام الهولندي، إذ تصدى لعشر تسديدات من أصل 11 بين الخشبات الثلاث.

وسيغيب رياض محرز ورفاقه للمرة الثانية تواليا عن النهائيات التي شاركوا فيها أربع مرات، في حين سيعود المنتخب الكاميروني للمشاركة للمرة الثامنة بعد 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014، أبرزها في 1990 عندما بلغوا ربع النهائي مع الأسطورة روجيه ميلا.

وسدد محرز كرة زاحفة أبعدها أونانا إلى ركنية (83)، وتكرر المشهد مجددا عندما سدد حسين بن عيادة كرة قوية أوقفها أونانا (89). وجرب بدران التسديد من بعيد وأطلق قذيفة صدها أونانا وأبعدها الدفاع (90+1).

وحاول سليماني مباغتة أونانا إلا أن رأسيته لامست العارضة (92)، واستعان غاساما بتقنية "في إيه آر" لإلغاء هدف جزائري بداعي وجود لمسة يد على سليماني (98).

واحتسب غاساما 4 دقائق وقتا بدل ضائع، وعم الصمت في الملعب عندما منح مهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي الانتصار والتأهل للكاميرون بتسجيله الهدف الثاني إثر كرة رأسية من ميكايل نغادو بعد ركلة حرة من منتصف الملعب (120+4).

علاوة مزياني

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