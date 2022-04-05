دوري أبطال أوروبا: فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-صفر وليفربول على بنفيكا 3-1

كرة القدم

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حقق مانشستر ستي فوزا ثمينا على أرضه بنتيجة 1-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من تسجيل كيفين دي بروين في الدقيقة 70، فيما عاد ليفربول من لشبونة بانتصار حاسم 3-1 على مضيفه بنفيكا من تسجيل كوناتي في الدقيقة 17 وماني في الدقيقة 34 ودياز في الدقيقة 87 مقابل هدف لنونييز في الدقيقة 49.

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أحرز البلجيكي كيفين دي بروين هدفا في الشوط الثاني، ليمنح مانشستر سيتي صاحب الأرض الفوز 1-صفر على ضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتلقى دي بروين تمريرة أرضية من البديل فيل فودن ليسدد كرة قوية من مدى قريب داخل شباك يان أوبلاك في الدقيقة 70. وسيلعب سيتي مباراة الإياب في مدريد في 13 أبريل/نيسان.

بدوره، حقق ليفربول فوزا كبيرا على أرض مضيفه بنفيكا في لشبونة 3-1 ليضع قدما ونصف القدم في نصف النهائي.

وسجل الفرنسي كوناتي هدف التقدم في الدقيقة 17 قبل أن يضيف السنغالي ماني هدفا ثانيا في الدقيقة 34 لكن نونييز أعاد الأمل للفريق البرتغالي بهدف في الدقيقة 49 لكن فريق "الريدز" حسم النتيجة نهائيا في الدقيقة 87 عن طريقة دياز.

فرانس24/ رويترز

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