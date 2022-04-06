دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يفوز على تشيلسي وخسارة مفاجأة لبايرن أمام فياريال

بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة، تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر من تشيلسي الإنكليزي وتجريده من اللقب، وذلك بالفوز عليه 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تزامنا مع المباراة الأولى، فاز فياريال بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية أيضا.

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تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر من تشيلسي الإنكليزي وتجريده من اللقب، وذلك بالفوز عليه 3-1 على ملعبه "ستامفورد بريدج" بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض بنزيمة نفسه نجم اللقاء بدون منازع بتسجيله الأهداف الثلاثة للنادي الملكي (21 و24 و46)، فيما كان هدف تشيلسي الوحيد من نصيب الألماني كاي هافيرتس (40) الذي كان بطل التتويج باللقب الموسم الماضي بتسجيله هدف النهائي في مرمى مانشستر سيتي.

وترتدي المواجهة طابعاً ثأرياً بين الفريقين، إذ خرج ريال مدريد على يد فريق المدرب الألماني توماس توخل من نصف نهائي الموسم الماضي بخسارته إياباً في لندن صفر-2 بعد التعادل ذهاباً 1-1.

وبفوزه الأربعاء في لندن، سيخوض متصدر الدوري الإسباني لقاء الإياب الثلاثاء المقبل بأريحية بفضل هدافه المتألق بنزيمة الذي رفع رصيده إلى 37 هدفاً في 36 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، بينها 11 في 8 مباريات في المسابقة القارية الأم.

تزامنا مع المباراة الأولى، فاز فياريال بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية أيضا.

وأحرز أرنو دانجوما هدف فياريال بعدما قابل كرة عرضية من دانييل باريخو وسجل من مدى قريب بعد ثماني دقائق من البداية. وسيحاول فياريال، الذي أطاح بيوفنتوس من دور الستة عشر بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته في البطولة عندما يخوض مباراة الإياب في ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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