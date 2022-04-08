مبابي قد يكون قائدا لباريس سان جرمان أمام كليرمون... فهل يجدد عقده مع الفريق الفرنسي؟

كرة القدم

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النجم الفرنسي كيليان مبابي قد يكون قائدا لباريس سان جرمان خلال المبارة المقبلة في الدوري الفرنسي.

في خضم التكهنات بشأن مستقله مع الفريق الباريسي، قد يكون كيليان مبابي قائدا لباريس سان جرمان عندما يحل ضيفا على كليرمون في الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت. ومازال مستقبل النجم الفرنسي غامضا في ظل اقتراب نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الجاري.

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من المحتمل أن يرتدي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم، شارة القيادة عندما يواجه فريقه مضيفه كليرمون في الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

وتألق المهاجم الفرنسي، الذي استمر مع باريس سان جرمان هذا الموسم رغم العروض العديدة التي قدمها ريال مدريد، في الفترة الأخيرة مع ناديه والمنتخب الوطني.

ويحتل اللاعب البالغ عمره 23 عاما المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 17 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق هدف واحد عن وسام بن يدر لاعب موناكو لكنه قدم أيضا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (13).

وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحافي: "إنه مثال واضح على التطور. قبل 15 شهرا لم يكن مستواه عند حسن ظن الجميع لكن بفضل العمل الجاد والتفاني والإخلاص والثقة في النفس تغيرت الأمور. "منحناه الفرصة والمساعدة للتطور والنمو".

وردا على سؤال عما يمكن أن يقدمه النادي لمبابي للبقاء، قال بوكيتينو "عندما يكون هنا يمكنك أن تسأله وسيقدم إجابة أفضل. "نريد الأفضل للنادي والأفضل لكيليان ونعتقد أن الأفضل لجميع الأطراف هو استمراره معنا. هناك مفاوضات يجب أن تخدم جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق".

ويتصدر باريس سان جرمان الدوري برصيد 68 نقطة من 30 مباراة بينما يحتل كليرمون المركز 17 متأخرا بفارق 40 نقطة.

خيبة دوري الأبطال

أحرز مبابي هدفين في خسارة باريس سان جرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكن ذلك لم يكن كافيا حيث تلقى الفريق ثلاثة أهداف في غضون 16 دقيقة على ملعب سانتياغو برنابيو ليودع البطولة مجددا بشكل مخيب.

ولا يزال بوكيتينو يعتقد أن باريس سان جرمان كان الطرف الأفضل قائلا إنه "كان الفريق الأفضل في معظم فترات مباراتي دور الستة عشر" لكن الاهتمام تحول نحو إنهاء الموسم بحصد لقب الدوري الفرنسي مرة أخرى والتفكير في مستقبل مبابي.

وفي ظل غياب ماركينيوس، الذي يعاني من مشاكل في العضلات، ربما يقود مبابي الفريق حيث يسعى النادي المدعوم من جهات قطرية لتمديد تعاقده. لكن في يوم السبت، قد يرتدي مبابي شارة القيادة.

وقال بوكيتينو "هذا ممكن. إنه من بين اللاعبين الذين أضعهم في الاعتبار".

فرانس24/ رويترز

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