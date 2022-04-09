الدوري الإنكليزي: مانشستر يونايتد يسقط أمام إيفرتون المهدد بالهبوط ويتأخر عن فرق الصدارة

كرة القدم

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سجل نادي مانشستر يونايتد السبت خسارة تكون قد أنهت حظوظه في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ سقط بهدف أمام مضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط في المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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سقط مانشستر يونايتد بهدف أمام مضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط، السبت في المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لتتقلص فرصه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تجمد رصيد يونايتد عند 51 نقطة من 31 مباراة في مركز سابع مخيب هذا الموسم لصاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز لقب الدوري (20)، فيما يتأهل أول أربعة أندية من البريميرليغ إلى المسابقة القارية الأولى العريقة.

مُني مانشستر يونايتد بخسارة ثامنة وبات على بعد ثلاث نقاط من أرسنال الخامس الذي لعب مباراة أقل ويستقبل برايتون الثالث عشر في وقت لاحق. في المقابل، تنفس إيفرتون بقيادة مدربه لاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد الصعداء، وذلك بعد خسارته ست مرات في آخر سبع مباريات قبل لقاء السبت، فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر على باب منطقة الهبوط إلى التشامبيونشيب.

واستهل لامبارد المباراة تحت ضغط كبير للابتعاد عن هبوطه الأول منذ 1954، بعد نيله ست نقاط فقط في تسع مباريات بعد حلوله بدلا من الإسباني رافايل بينيتس.

افتتح إيفرتون التسجيل خلافا لمجريات اللعب عن طريق جناحه الشاب أنتوني غوردون الذي أطلق تسديدة قوية من حافة المنطقة ارتدت من المدافع المنحوس في الآونة الأخيرة هاري ماغواير وخدعت الحارس دافيد دي خيا (27).

في الشوط الثاني، لم تشفع محاولات ماركوس راشفورد أو كريستيانو رونالدو أمام مرمى الـ"توفيز" في الدقائق الأخيرة التي ابتسمت للفريق الأزرق وجماهيره المحلية، ليحقق فوزه الثاني تواليا على أرضه بعد خسارتين في ملعبي وست هام وبيرنلي.

وتتركز الأنظار على قمة نارية مرتقبة الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب وضيفه ليفربول البعيد عنه بفارق نقطة يتيمة.

فرانس24/ أ ف ب

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