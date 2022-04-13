مانشستر سيتي وليفربول يلتحقان بريال مدريد وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كرة القدم

التحق مانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيان بريال مدريد وفياريال الإسبانيين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تأهلهما تواليا على حساب أتليتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي الأربعاء.

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تأهل مانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد تعادل الأول مع أتليتيكو مدريد الإسباني بدون أهداف وتعادل الثاني مع بنفيكا البرتغالي 3-3 في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة الأربعاء.

وسيواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي فريق ريال مدريد الإسباني الذي تأهل الثلاثاء على حساب تشيلسي الإنكليزي فيما يواجه ليفربول فريق فياريال الإسباني الذي أخرج بايرن ميونيخ الألماني من البطولة.

فرانس24

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