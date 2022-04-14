الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عودة بطولة الأندية ويرجح إقامتها في نسخة مجمعة

كرة القدم

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أكد الاتحاد العربي لكرة القدم الأربعاء عودة بطولة الأندية العربية قريبا في انتظار الكشف عن تفاصيل تنظيمها في وقت لاحق. وهذا، وسط دراسة مقترحات بإقامتها في نسخة مجمعة قد تكون بالسعودية. وقال رئيس الاتحاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي رزنامة البطولة...وهناك اقتراح لإقامة بطولة مجمعة".

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بعد تعثرها طيلة موسمين بسبب جائحة فيروس كورونا، ستعود بطولة الأندية العربية لكرة القدم قريبا، هذا ما أعلن عنه الاتحاد العربي لكرة القدم الأربعاء دون الكشف عن تفاصيل تنظيهما، وسط مقترحات لإقامتها بطريقة التجمع.

وعادت عجلة البطولة للدوران في 2017 وأحرز الرجاء المغربي لقبها الأخير، بعد تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في الرباط في 21 آب/أغسطس 2021.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي في حديث تلفزيوني: "بطولة الأندية مستمرة.. ستكون بنفس المزايا السابقة، لكن الآلية ستعلن في مرحلة مقبلة. نأمل الانطلاق بها بداية الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح ونعلن عنه. وبعد كأس العالم (قطر 2022) سننطلق في مراحلها المختلفة".

من جهته، قال رئيس الاتحاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الأربعاء عقب اجتماع مجلس إدارته في جدة "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي رزنامة البطولة. شاهدنا طلبا كبيرا من الأندية للمشاركة في البطولة العربية. البطولة مقامة كل سنة وهناك اقتراح لإقامة بطولة مجمعة".

بطولة مجمعة

بدوره، كتب رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء المشارك في الاجتماع في حسابه على موقع فيس بوك أن "التوجه الحالي هو أن تكون البطولة مجمعة حسب روزنامة تناسب الجميع"، مع ترجيحات بإقامتها في السعودية.

وعن بطولة المنتخبات التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي وأحرزت لقبها الجزائر أمام تونس 2-صفر، أوضح الفيصل "أشكر الإخوان في قطر وفيفا لإقامة كأس العرب للمنتخبات، هناك نقاش لتطويرها ويجب أن تقام بشكل دوري. يجب أن نناقش هذا الموضوع".

وأضاف الفيصل "أن التنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام".

فرانس24/ أ ف ب

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