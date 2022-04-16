دوري أبطال أفريقيا: التعادل السلبي يحسم قمة مغاربية بين وفاق سطيف والترجي في ذهاب ربع النهائي

كرة القدم

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تعادل وفاق سطيف الجزائري مع ضيفه الترجي التونسي دون أهداف في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية. وفي مباريات السبت، يلتقي الأهلي المصري حامل اللقب مع الرجاء البيضاوي المغربي ويواجه شباب بلوزداد الجزائري جاره الوداد المغربي.

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في قمة مغاربية مليئة بالفرص الضائعة ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، فرض الترجي التونسي الجمعة التعادل دون أهداف على مضيفه وفاق سطيف الجزائري على ملعب 5 جويلية .

ويبحث الفريق التونسي عن لقبه الخامس في المسابقة القارية إذ يأمل ان يحقق التأهل الأسبوع المقبل في رادس، بينما يتطلع الوفاق إلى لقبه الثالث بعد 1988 و2014.

وشهدت المباراة غياب تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب تأخر وصول الحافلة الخاصة بالتقنية، واتفق الفريقان على اللعب من دونها.

حاول الفريق المضيف اقتناص تقدم مبكر من خلال سيطرة نسبية في الدقائق الأولى، واستلم الفريق التونسي زمام المبادرة مع الحفاظ على حذره الدفاعي وعدم المجازفة بترك المساحات، وسدد محمد علي بن رمضان من بعيد بجانب المرمى السطايفي (10).

وبرز الحارس الجزائري سفيان خضايرية في التصدي لفرص الترجي ولا سيما تسديدة النيجيري كينغسلي إيدوو (28)، وأخرى للمغرب صابر بوغرين من مسافة قريبة (31).

وكاد مدافع الوفاق عبد الرحيم دغموم يباغت الشباك التونسية برأسية تصدى لها الحارس معز بن شريفية ببراعة (33).

ووقفت العارضة حائلا دون تقدم الترجي، عندما تصدى لتسديدة غيلان الشعلالي من ركلة حرة مباشرة (37). فيما أنقذ بن شريفية رأسية المخضرم عبد المومن جابو (40).

أفضلية تونسية

وتابع فريق "باب سويقة" أفضلية في الشوط الثاني، إذ أجرى المدرب راضي الجعايدي تبديلات هجومية ولا سيما الجناح الليبي حمدو الهوني مع الاعتماد على حركة بن رمضان في وسط الملعب، في المقابل استمر تألق الحارس السطايفي بن خضيرية الذي كان بالمرصاد لعدة تسديدات تونسية بعيدة.

وشدد الترجي ضغطه في الدقائق الأخيرة إلا أن لاعبيه عجزوا عن الوصول إلى شباك الوفاق الذي تكتل عناصره في منطقتهم.

وكاد الشعلالي أن يمنح فريقه الانتصار لكن الحارس الجزائري تعملق مجددا على نحو لافت ليصد الكرة (90+2).

وقال الجعايدي بعد المباراة "كانت مباراة جيدة بين فريقين يقدمان كرة جميلة. افتقدنا للنجاعة الهجومية. اللمسة الأخيرة صنعت الفارق. أهدرنا العديد من الفرص خصوصاً في الشوط الأول. يجب أن نصحح أخطاءنا في مباراة الرد للتأهل إلى نصف النهائي".

أما رضا بن دريس المدرب الموقت لوفاق سطيف، فقال "أهدرنا الفوز أمام فريق جيد للترجي. سلسلة المباريات تركت علامتها على المردود البدني للاعبين، لكننا ضمنا تعادلا على الاقل تعادلاً قبل مباراة الإياب. هذه مباراتي الأخيرة مع وفاق سطيف نظرا لتعاقد الإدارة مع مدرب جديد".

وكانت إدارة وفاق سطيف أعلنت تعاقدها مع المدرب الصربي دراكو نوفيتش بدلا من التونسي نبيل الكوكي ليقودها انطلاقا من مباراة الترجي.

فرانس24/ أ ف ب

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