دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يتغلب على الرجاء 2-1 وشباب بلوزداد يسقط على أرضه أمام الوداد 1-صفر

كرة القدم

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تغلب الأهلى المصري حامل اللقب على ضيفه الرجاء المغربي 2-1 على ملعب "السلام" في القاهرة السبت، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما فاجأ الوداد المغربي المنقوص عدديا مضيفه شباب بلوزداد الجزائري وتغلب عليه بهدف دون رد. ومُني ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بأول خسارة قارية هذا الموسم أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-2.

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في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فاز الأهلي المصري حامل اللقب على ضيفه الرجاء المغربي 2-1 على ملعب "السلام" في القاهرة السبت ، فيما تغلب الوداد المغربي المنقوص عدديا على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف.

في المباراة الأولى، فشل "نادي القرن" في تحقيق نتيجة مريحة ضد "النسر الأخضر" برغم تفوقه العددي في نصف الساعة الأخير من اللقاء. وسيكون الحسم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وضرب الأهلي بقوة في أول نصف ساعة من اللقاء، إذ افتتح التسجيل عندما أحتسب الحكم الكونغولي الديمقراطي جان جاك ندالا ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لوجود لمسة يد على عبد الإله مدكور، انبرى لها عمرو السولية وسددها إلى يمين الحارس المغربي أنس الزنيتي (12).

وتصدى الزنيتي لرأسية محمد شريف القريبة (19)، ومن هجمة مرتدة قادها السولية مرر الكرة إلى الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومنه عرضية متقنة حولها حسين الشحات إلى يسار الزنيتي معززا تقدم الأهلي (23).

ودفع المدرب المغربي رشيد الطاوسي بالكونغولي فابريس نغوما لتحسين مردود خط وسطه، وأثمر التبديل عن تقليص النتيجة عندما أرسل عبد الإله مدكور كرة عرضية متقنة سددها زريدة قوية من بين قدمي حارس الأهلي الدولي محمد الشناوي (45+1).

وأقر الطاوسي أن اللقاء كان في غاية الصعوبة وأضاف "الأهلي اعتمد على الضغط المكثف، ولكن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء كان ظالما". واعتبر أن هدف زريدة بمثابة "الكنز".

وتكافأ الفريقان مع انطلاق النصف الثاني للقاء، وحافظ الفريق المصري على أفضليته النسبية، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للأهلي بعدما أبعد مروان الهدهودي تسديدة الشحات بيده من على خط المرمى فنال البطاقة الحمراء مباشرة، وسدد السولية الركلة إلا أنه فشل في خداع الزنيتي الذي صدها ببراعة إلى ركنية (61).

وسيلتقي المتأهل بينهما مع الفائز في مواجهة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري بعدما انتهى لقاء الذهاب بتعامل سلبي في الجزائر الجمعة.

قال مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني "كان ينبغي علينا حسم التأهل من لقاء الذهاب، لقد أهدرنا فرصاً عديدة، ولكني مؤمن بفريقي وقدراته.. لا أستطيع أن أتحكم في إهدار الفرص ولست ساحرا لأتوقع من سيهدر ضربة جزاء، ولكن ما أستطيع أن أقوم به هو كيفية وصول الفريق إلى مرمى المنافس وخلق فرص وهو ما قمنا به اليوم".

الوداد يعود بالفوز من الجزائر

وعلى ملعب "5 جويلية"، عاد الوداد البيضاوي بانتصار ثمين بعدما أسقط مضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر في ديربي مغاربي.

وبدأ أصحاب الأرض سريعا تهديد مرمى الحارس أحمد رضى التكناوتي الذي تصدى لتسديدة قوية من محمد إسلام بكري تابعها كريم العربي برأسه وأبعدها الدولي المغربي مجدداً (2).

ولم تكد تمضي خمس دقائق حتى نقص عداد لاعبي الفريق المغربي بعدما أشهر الحكم البورندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو في وجه لاعب الوسط جلال الداودي، بسبب تدخله العنيف على ساق اللاعب الجزائري محمد إسلام بلخير (6).

وكان من الطبيعي أن يفرض الفريق الجزائري سيطرته المطلقة مع تراجع كل لاعبي الوداد للدفاع، فبدأت التسديدات والفرص نحو مرمى التكناوتي إلا أن الخطورة كانت قليلة.

واحتاج الفريق المغربي الى 30 ثانية من عمر الشوط الثاني ليهزوا الشباك عبر مبينزا الذي زرع الكرة برأسه في المرمى اثر عرضية من الليبي مؤيد اللافي (46).

وتراجع "وداد الأمة" للدفاع ببساطة مقابل سيطرة سلبية للفريق الجزائري الذي عجز عن الوصول إلى مرمى التكناوتي سوى بكرة واحدة لم تشكل خطورة عبر العربي (89).

خسارة أولى لصنداونز

وألحق بترو أتلتيكو الأنغولي الخسارة القارية الأولى هذا الموسم بضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 2-1 على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل مبكرا عبر لاعبه البرازيلي لايل لاكاي من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالجدار الدفاعي وتحولت في الشباك (6).

واستعاد الفريق المضيف زمام المبادرة وتمكن من إدراك التعادل عبر الهداف البرازيلي تياغو أزولاو بمتابعة مثالية للكرة في الشباك، إثر عرضية من تو كارتير (16).

وقبل انقضاء الشوط الأول، منح يانو التقدم لبترو أتلتيكو بمتابعته كرة مرتدة من حارس صنداونز الأوغندي دينيس أونيانغو (45+1).

ويواجه المتأهل من ربع النهائي هذا، الفائز من مواجهة الوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

فرانس24/ أ ف ب

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