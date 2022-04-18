الدوري الإسباني: ريال مدريد بقيادة بنزيمة يحقق "ريمونتادا" أمام مضيفه إشبيلية ويقترب من اللقب

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اقترب ريال مدريد من استعادة لقب الدوري الإسباني من جاره أتلتيكو عقب فوزه مساء الأحد على مضيفه إشبيلية 3-2 بعدما كان متخلفا بهدفين نظيفين بعد 25 دقيقة في المرحلة الثانية والثلاثين. وسجل المهاجم الفرنسي الدولي وقائد "النادي الملكي" كريم بنزيمة هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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حقق ريال مدريد "ريمونتادا" تُقربه أكثر فأكثر من اللقب، وانتزع فوزا قاتلا على مضيفه إشبيلية 3-2 بعدما كان متخلفا بهدفين نظيفين بعد 25 دقيقة الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكرر "النادي الملكي" ما حصل معه في منتصف الأسبوع حين كان في طريقه لتوديع مسابقة دوري أبطال أوروبا بتخلفه على أرضه بثلاثية نظيفة أمام تشلسي في إياب ربع النهائي، لكنه عاد وسجل هدفين (واحد في الوقت الأصلي وآخر بعد التمديد)، ليواصل مشواره في بطولته المفضلة نتيجة فوزه ذهابا 3-1.

وبهذا الانتصار الدراماتيكي، اقترب فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم. فيما أزاح مضيفه الأندلسي عن الطريق بعدما بات على بعد 15 نقطة منه ومن غريمه التقليدي برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

2-صفر لإشبيلية بعد مرور 25 دقيقة

وبدا ريال بعد تلقيه هدفين في الدقائق الـ25 الأولى فقط أنه في طريقه للهزيمة، إلا أنه عاد في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر البديل البرازيلي رودريغو ثم خطف التعادل قبل دقائق معدودة على النهاية بفضل البديل الآخر ناتشو قبل أن تكتمل العودة بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

لم ينتظر إشبيلية طويلا للوصول إلى شباك كورتوا من ركلة حرة رائعة نفذها الكرواتي إيفان راكيتيتش على يمين الحارس البلجيكي الذي لم يحرك ساكنا (20).

ولم يحصل ريال على فرصة التقاط أنفاسه حتى اهتزت شباكه مرة ثانية بعد 5 دقائق فقط بعد توغل للمكسيكي خيسوس كوروتا على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، فخرج كوروتا لقطع الطريق عليه لكن الكرة سقطت أمام الأرجنتيني إريك لاميلا الذي تابعها في الشباك (25).

من رودريغو إلى بنزيمة...

عاد ريال مدريد إلى اللقاء في مستهل الشوط الثاني حين نجح البديل رودريغو في تقليص الفارق بعد عرضية من الجهة اليسرى عبر داني كارفاخال بعد تبادله الكرة مع البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور (50).

وأطبق ريال على مضيفه وحاصره في منطقته حتى نجح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل بعدما وصلته الكرة من الجهة اليمنى عبر لوكاس فاسكيس (74). واحتكم الحكم إلى "في أيه آر" لتأكيد صحة الهدف ثم قرر إلغاءه لاعتباره أن البرازيلي سيطر على الكرة بيده.

لكن البديل ناتشو عوض ذلك بهدف بعد ثوان معدودة على دخوله بدلا من لوكاس فاسكيس إثر عرضية من كارفاخال (83).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف بنزيمة هدفه الخامس والعشرين في الدوري هذا الموسم بعد تمريرة من رودريغو (2+90)، مانحا فريقه النقاط الثلاث وملحقا بإشبيلية هزيمته الأولى في معقله هذا الموسم.

"باي، باي" أتلتيكو!

وعلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، أعاد البديل البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه أتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى سكة الانتصارات في فترة هامة جدا من الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية الفوز القاتل على الضيف إسبانيول 2-1.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمام بيتيس وخمس أمام سوسييداد، وعلى المسافة ذاتها من برشلونة الثاني والذي يختتم المرحلة الإثنين ضد قادش.

وسيكون أتلتيكو أمام مباريات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ يواجه جاره اللدود ريال في المرحلة 35، وإشبيلية في المرحلة 37، إضافة إلى مباريات خارج الديار ضد سوسييداد، أتلتيك بلباو وإلتشي.

فرانس24/ أ ف ب

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