الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب

كرة القدم

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اقترب باريس سان جرمان من استعادة اللقب بعد أن حسم مباراة القمة أمام غريمه التقليدي مرسيليا 2-1، مساء الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا الذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني. وسجل نيمار (12) وكيليان مبابي (45+5 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جرمان، والكرواتي دوي تشاليتا-تسار (31) هدف مرسيليا.

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خطا نادي باريس سان جرمان مساء الأحد خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب بعد أن حسم مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي مرسيليا 2-1، على ملعب "بارك دي برانس" وأمام نحو 43 ألف متفرج في قمة وختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي نيمار (12) وكيليان مبابي (45+5 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جرمان، والكرواتي دوي تشاليتا-تسار (31) هدف مرسيليا.

وعزز "بي أس جي" موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 15 نقطة أمام مرسيلياالذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني.

وهو الفوز الـ46 لباريس سان جرمان في 102 كلاسيكو في مختلف المسابقات بين الفريقين مقابل 33 خسارة.

ونجح نيمار في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة خلف الدفاع من ماركو فيراتي فتابعها بيسراه ساقطة داخل المرمى مستغلا خروجا خاطئا لحارس المرمى باو لوبيس (12).

ونجح مرسيليا في إدراك التعادل إثر دربكة أمام المرمى عقب ركلة ركنية انبرى لها القائد ديميتري باييت فشل حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما في أبعادها فتهيأت أمام المدافع البرازيلي ليان بيريش فحاول فيراتي إبعادها فهيأها أمام تشاليتا-تسار الذي تابعها داخل المرمى الخالي (31).

ومنح ميسي التقدم مجددا لباريس سان جرمان إثر تمريرة عرضية زاحفة من البرتغالي نونو منديش بيد أن الهدف أُلغي بداعي التسلل على الأخير بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (40).

وحصل سان جرمان على ركلة جزاء إثر لمسة يد على لاعب الوسط فالنتان رونجييه داخل المنطقة إثر تمريرة بينية لنيمار وضحت بعد اللجوء إلى "في أيه آر" فانبرى لها مبابي بنجاح على يمين الحارس لوبيس (45+5) مسجلا هدفه الـ21 معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

ونجح المدافع ويليام صاليبا في إدراك التعادل للضيوف عندما استغل ركلة حرة جانبية انبرى لها باييت فتابعها بيمناه داخل المرمى (85)، لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى "في أيه آر".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، سجل الدولي الجزائري أندي ديلور هدفين، أحدهما في الوقت القاتل، ليقود نيس إلى الفوز على ضيفه لوريان 2-1، فعزز آماله في تحقيق أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وافتتح ديلور التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل أرمان لوريانت بهدف جميل للضيوف (61). إلا أن كلمة الحسم كانت للجزائري برأسية في الدقيقة 88.

ويتأهل البطل والوصيف مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث للمسابقة الأوروبية الأم. أما الرابع، فيبلغ الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على أن يخوض الخامس تصفيات المسابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ".

وعاد نيس إلى الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري، رافعًا رصيده إلى 54 نقطة فصعد إلى المركز الرابع على بُعد نقطتين من رين الثالث الذي سقط على أرضه الجمعة 2-3 أمام موناكو الخامس، وخمس نقاط عن مرسيليا الثاني.

انس24/ أ ف ب

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