دوري أبطال أفريقيا: الرجاء يطالب بفتح تحقيق حول "التحكيم الكارثي" لمباراته ضد الأهلي

كرة القدم

استنكر نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم في رسالة نشرها على صفحته على فيس بوك ما اعتبره "مهزلة تحكيمية... ستبقى وصمة عار في سجلات كرة القدم والتحكيم الأفريقيين" إثر ما شاب مباراته ضد مضيفه الأهلي المصري (1-2) في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وطالب الرجاء الجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن مع "تطبيق القانون وضمان مبادئ العدل والنزاهة بين جميع المتنافسين".

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في رسالة شديدة اللهجة نشرها عبر صفحته على فيس بوك، وجه الرجاء البيضاوي المغربي احتجاجا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) شدد فيها على أن سمعة كرة القدم في القارة السمراء على المحك بسبب التحكيم "الكارثي" الذي شاب المباراة التي جمعته بمضيفه الأهلي المصري (1-2) في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

وقال الرجاء في رسالته: "نادي الرجاء الرياضي يدين وبقوة هذه المهزلة التحكيمية التي ستبقى وصمة عار في سجلات كرة القدم والتحكيم الأفريقيين، ويطالب الجهاز الوصي بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن مع تطبيق القانون في مواجهة الطاقم التحكيمي المذكور وضمان مبادئ العدل والنزاهة بين جميع المتنافسين".

وأضاف "شهدت مباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء، مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، تفنن خلالها الحكم (الكونغولي) جون جاك ندالا، وحكم الفار (الجزائري) مهدي عبيد شارف في خرق مبادئ تكافؤ الفرص والتحكيم الرياضي العادل، عبر اتخاذ قرارات مجحفة، وغير عادلة، أضرت بمصالح الرجاء".

وسرد قطب كرة القدم المغربية القرارات المجحفة في "الإعلان عن ركلة جزاء خيالية عبر التلاعب الإرادي بنقطة الفار (حكم الفيديو المساعد، في أيه آر) وعدم احترام قواعد اللجوء لبروتوكول الفار، وتغاضي حكم اللقاء وحكم الفار، عن الإعلان عن بطاقة حمراء في حق اللاعب (الجنوب أفريقي) بيرسي تاو الذي تدخل بشكل متهور وعنيف في حق اللاعب محمد زريدة، واعتداء حكم الشرط (التماس) على اللاعب محمد زريدة حيث انقض على عنقه دون سبب مشروع، وعدم رجوع الطاقم التحكيمي لتقنية الخط الإلكتروني لمراقبة الهدف الثاني المشكوك في مشروعيته".

"سمعة الكرة الأفريقية على المحك"

وفي تغريدة على تويتر، كتب الرجاء "عزيزي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يكن الرجاء الرياضي الوحيد الذي تعرض لضربة قوية بسبب التحكيم المشكوك فيه، سمعة كرة القدم الأفريقية على المحك".

وأضاف "حان وقت العمل قبل فوات الأوان، تفضلوا بقبول فائق الاحترام، ونأمل ألا نضطر إلى قراءة منشورات مماثلة بعد مباراة الإياب".

وأرفق الرجاء تغريدته بمقتطفات من تفاعل وسائل إعلام عالمية على غرار صحيفة "ليكيب" الفرنسية و"ماركا الإسبانية" مع أخطاء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، خاصة ركلة الجزاء الخيالية التي أعلن عنها ضد محمد المكعازي.

واستدعى حكم الفيديو الجزائري مهدي عبيد الحكم الكونغولي ندالا لمراجعة اللقطة، بينما أظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة قريبة من يد لاعب الرجاء. ولكن المفاجأة أنه بعد احتساب الحكم لركلة الجزاء، أذيعت إعادة أخرى لم تؤكّد لمس الكرة يد اللاعب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي عبد الإله الإبراهيمي أكد عقب المباراة أن ناديه تعرض لظلم تحكيمي واضح.

وأضاف في تصريحات صحافية: "لن نترك حقنا، وكل اللوم على حكم غرفة الفار الجزائري مهدي عبيد بعد احتساب ركلة جزاء خيالية".

وتابع: "كان لدينا تخوف قبل المباراة من التحكيم وقلنا عليها قمة عربية أفريقية تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، ولن يجرؤ الحكام على فعل شيء، لكن للأسف تعرضنا للظلم".

وختم: "سنسلك ما نراه مناسبا للدفاع عن مصالحنا بالطرق القانونية المتاحة".

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تضم حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد ومخرج النقل التلفزيوني للمباراة، واعتبرهم نجوم مواجهة الأهلي.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء.

فرانس24/ أ ف ب

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