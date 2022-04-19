الدوري الإسباني لكرة القدم: خسارة مفاجئة لبرشلونة أمام قادش وريال مدريد يخطو خطوة إضافية نحو اللقب

© أ ف ب

مني فريق برشلونة مساء الإثنين بخسارة مفاجئة أمام ضيفه قادش صفر-1 في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليسدي "خدمة" لغريمه ريال مدريد المتصدر بفارق 15 نقاط والذي يقترب بخطى ثابتة من إحراز اللقب قبل ست جولات من النهاية.

إعلان اقرأ المزيد

سقط فريق برشلونة مساء الإثنين أمام ضيفه قادش صفر-1 في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما يعني أن ريال مدريد المتصدر بفارق 15 نقاط اقترب أكثر من إحراز اللقب قبل ست جولات من النهاية.

بهذه الخسارة الأولى له بعد سبعة انتصارات في الدوري، بقي برشلونة على نقاطه الستين في المركز الثاني لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.

بالمقابل، خرج قادش بهدف لوكاس بيريس (48)، من المباراة بالأهم بالنسبة له، وهو خطف النقاط الثلاث التي رفعت رصيده إلى 31 نقطة وحسّنت موقعه بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ولم يستغل برشلونة الخسارة القاتلة التي تلقاها إشبيلية أمام ريال مدريد الأحد 2-3، وبقي بالتالي على المسافة ذاتها من النادي الأندلسي وأتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي فاز أيضا في الوقت القاتل على إسبانيول (2-1).

وكان الـ"بلاوغرانا" تلقى صفعة قوية بخروجه من "يوروبا ليغ" الأسبوع الماضي بخسارته 2-3 في "كامب نو" أمام فرانكفورت ضمن إياب ربع نهائي ثاني البطولات الأوروبية من حيث الأهمية، في مباراة شهدت جدلاً حيال الحضور الجماهيري الألماني الكبير على حساب مشجّعي أصحاب الأرض.

كاد غافي يفتتح التسجيل لبرشلونة، بتسديدة قوية من خارج المنطقة اعتلت المرمى (23)، قبل أن يتوغل ديمبيلي بمجهود فردي بين دفاع قادش ويسدد كرة أرضية تصدى لها ليديسما على دفعتين (39).

لكن، العقم الهجومي في ترجمة الفرص إلى أهداف حال دون أن يتمكن رجال تشافي هرنانديس من التسجيل، وسط تألق من حارس قادش الأرجنتيني ييريمياس ديليسما.

ومع بداية الشوط الثاني، ضرب قادش الكاتالونيين بهدف عن طريق بيريس بعد رأسية من زميله روبن سوبرينو تصدى لها الألماني مارك أندريه تير شتيغن، فارتدت وتابعها بيريس في الشباك (48).

وتألق بعدها ليديسما في صد تسديدة صاروخية من ديمبيلي (68)، وسط ضياع من لاعبي برشلونة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك