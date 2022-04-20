تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023: قرعة متسامحة مع المنتخبات الكبرى ومجموعات متباينة

كأس الأمم الأفريقية

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صورة من حفل اختتام كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، والتي سلمت المشعل لساحل العاج 2023.

جاءت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إجراؤها في ساحل العاج بين 23 يونيو/حزيران و23 يوليو/تموز، والتي أجريت مساء الثلاثاء في جوهانسبورغ، متسامحة مع المنتخبات الكبرى وأسفرت عن مجموعات متباينة. ومن المقرر هذا العام إقامة أول جولتين في 30 أيار/مايو و14 حزيران/يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 أيلول/سبتمبر، أما الاختتام فيجرى في 20 و28 آذار/مارس من العام المقبل.

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سُحبت الثلاثاء في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم المقررة نهائياتها في ساحل العاج في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا. وجاءت متسامحة مع المنتخبات الكبرى وأسفرت عن مجموعات متباينة متكافئة.

وانبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات. يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، باستثناء المجموعة الثامنة حيث ستتأهل ساحل العاج كدولة مضيفة بصرف النظر عن ترتيبها، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى. واحتلت المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة.

تونس وليبيا في نفس المجموعة، موريتانيا مع السودان

ضمت المجموعة الرابعة منتخب مصر وصيف البطل إلى جانب غينيا وملاوي وإثيوبيا. وتخوض الجزائر في المجموعة السادسة منافسين في متناولها هم أوغندا والنيجر وتنزانيا، فيما جاءت تونس وليبيا في نفس المجموعة (العاشرة) مع غينيا الاستوائية وبوتسوانا. وحلت موريتانيا في نفس مجموعة السودان (التاسعة) والتي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون. أما المغرب، فسيواجه منتخبات جنوب أفريقيا وزمبابوي وليبيريا في المجموعة الحادية عشرة.

وشملت القرعة منتخبي كينيا وزمبابوي برغم إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي. ووضع الاتحاد الأفريقي حدا أقصاه منتصف أيار/مايو لرفع الايقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

أول جولتين في 30 مايو و14 يونيو، وآخر جولتين في 19 و27 سبتمبر

من المقرر إقامة أول جولتين في 30 أيار/مايو و14 حزيران/يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 أيلول/سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 آذار/مارس المقبل.

وبعد زيادة عدد المشاركين من 16 إلى 24، باتت الدولة المضيفة بحاجة إلى ستة استادات، وفضلت ساحل العاج اعتماد أبيدجان (2)، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو وياموسوكرو.

ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات "فيفا" مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، إسواتيني، ليزوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دورا تمهيديا.

في ما يلي المجموعات:

المجموعة الأولى: نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، ساو تومي وبرنسيب أو موريشيوس

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، توغو، إسواتيني

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، ناميبيا، بوروندي

المجموعة الرابعة: مصر، غينيا، ملاوي، إثيوبيا

المجموعة الخامسة: غانا، مدغشقر، أنغولا، جمهورية أفريقيا الوسطى

المجموعة السادسة: الجزائر، أوغندا، النيجر، تنزانيا

المجموعة السابعة: مالي، كونغو برازافيل، غامبيا، جنوب السودان

المجموعة الثامنة: ساحل العاج (البلد المضيف)، زامبيا، جزر القمر، ليزوتو

المجموعة التاسعة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، موريتانيا، السودان

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الاستوائية، ليبيا، بوتسوانا

المجموعة الحادية عشرة: المغرب، جنوب أفريقيا، زمبابوي، ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: السنغال (حاملة اللقب)، بنين، موزمبيق، رواندا

فرانس24/ أ ف ب

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