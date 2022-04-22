دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في مهمة شاقة أمام الرجاء المغربي المدعوم بجماهيره

كرة القدم

بمناسبة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يحل الأهلي المصري مساء الجمعة ضيفا على الرجاء البيضاوي في مهمة شاقة جدا أمام النسور. ويتطلع الرجاء المغربي، الطامح إلى لقبه الرابع والأول منذ 1999، إلى الاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره. فيما يحرص مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تحفيز لاعبيه، وطالبهم بالقتال وتقديم عرض قوي، وقال "نحن الأفضل في أفريقيا". وشهدت مباراة الذهاب جدلا تحكيميا عندما احتسب الحكم جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء أولى للأهلي.

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يواجه الأهلي المصري حامل اللقب في مهمة شاقة جدا الرجاء البيضاوي المغربي الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويعي "نادي القرن" الساعي إلى اللقب الحادي عشر في تاريخه (رقم قياسي)، أن زيارة ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ليست سهلة ولا سيما بحضور "الجراد الأخضر" وهو لقب جمهور الرجاء.

وصعّب متصدر الدوري المصري المهمة على نفسه بعد فوزه 2-1 ذهابا، ولا سيما أن الفريق المغربي لعب نحو نصف ساعة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه مروان الهدهودي، كما أهدر عمرو السولية ركلة جزاء للفريق القاهري.

انتقادات للتحكيم

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عندما احتسب الحكم جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء أولى للأهلي، أثارت امتعاض الفريق المغربي لعدم صحتها، وقدم الرجاء شكوى ضد ندالا وحكم الفيديو المساعد "في إيه آر" الجزائري مهدي عبيد، لدى الاتحادين الأفريقي "كاف" والدولي "فيفا"، أكد فيها أن "العالم كان شاهدا على فضيحة تحكيمية مست سمعة التحكيم الأفريقي، وأثرت على مبدأ التكافؤ بين الفريقين".

ويتطلع الرجاء، الطامح إلى لقبه الرابع والأول منذ 1999، إلى الاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره التي لطالما كانت عاملا مساعدا في العديد من المناسبات، لقلب النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل مدربه رشيد الطاوسي تدارك الأخطاء التي ارتكبها الفريق ذهابا، ولا سيما على مستوى خط الدفاع إذ سيغيب الهدهودي للإيقاف، إلا أنه سيستعيد جهود المدافع محمد الناهيري، كما يأمل أن يسترجع لاعب الوسط عمر العرجون جاهزيته بعد الإصابة التي أبعدته عن لقاء الذهاب.

وقال الطاوسي في تصريحات صحافية "بطبعي لا أود الحديث عن التحكيم لكن ما حدث ذهابا كان مهزلة، والأهلي لم يكن يحتاج لهذه الخدمة إطلاقا لأنه كبير"، مضيفا "هذه القرارات تعود باللعبة للخلف كثيرا، ما حدث حافز للاعبينا وجماهير النادي ليتحول هذا الظلم لطاقة تغذي اللاعبين".

وتحوم شكوك حول مشاركة الظهير التونسي علي معلول في تشكيلة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وحرص موسيماني على تحفيز لاعبيه، وطالبهم بالقتال وتقديم عرض قوي، وقال "نحن الأفضل في أفريقيا، وحامل اللقب في آخر نسختين للبطولة، ونملك أفضلية كبيرة بدليل الفرص العديدة التي أهدرت في لقاء الذهاب".

وقلل الجنوب أفريقي من تأثير جمهور الرجاء قائلا: "المباراة بين 11 لاعبا من كل فريق وليس في مواجهة الجماهير".

فرانس24/ أ ف ب

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