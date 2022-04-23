دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يحسم التأهل إلى نصف النهائي أمام الرجاء ووفاق سطيف يطيح بالترجي في تونس

كرة القدم

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تأهل الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري مساء الجمعة إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادل الأول أمام الوداد في الدار البيضاء 1-1 (مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1 في القاهرة) وفوز الثاني على الترجي بتونس 1-صفر.

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تحدد طرفا المواجهة الأولى في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إذ ستجمع وفاق سطيف الجزائري، الذي أطاح بالترجي التونسي على أرضه، مع الأهلي المصري حامل اللقب والذي تخطى الرجاء المغربي بالدار البيضاء في الدور ربع النهائي الجمعة.

وفاز وفاق سطيف على الترجي 1-صفر على ملعب "حمادي العقربي" في رادس في إياب الدور ربع النهائي بعد أن تعادلا سلبا في لقاء الذهاب، ليبلغ المربع الذهبي المرة الرابعة في تاريخه، علما أنه توج باللقب عام 2014.

من جانبه، اقتنص الأهلي بطل النسختين الماضيتين بطاقة التأهل من ملعب محمد الخامس" بعدما تعادل ومضيفه الرجاء 1-1، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1 في القاهرة.

في تونس، انطلق فريق "باب سويقة" نحو الهجوم مبكرا أملا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، في المقابل لعب الفريق الجزائري بحذر دفاعي.

ولم يستغل محمد علي بن حمودة الخروج الخاطئ للحارس الجزائري فمرت رأسيته إلى جانب القائم (5). وأغلق فريق "النسر الأسود" منطقته معتمدة على المرتدات السريعة بوجود الثنائي رياض بن عياد والمخضرم عبد المومن جابو، وكاد أحمد القندوسي ان يفتتح التسجيل إلا أن رأسيته مرت فوق مرمى الحارس معز بن شريفية (20).

لكن في الدقيقة 21، استغل بن عياد خطأ فادحا لمواطنه ومدافع الترجي عبد القادر بدران ومرر كرة لجابو الذي تخطى بن شريفية وأودع الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وشدد الفريق التونسي ضغطه سعيا لادراك التعادل، لاسيما في الشوط الثاني، فحاول المدرب راضي الجعايدي تدارك الأمور عبر تبديلات ذات طابع هجومي باشراك الغاني انايو ايووالا، لكن الحارس خذايرية واصل تألقه على غرار لقاء الذهاب، فتصدى لرأسية بن حمودة ببراعة (54)، ثم أمام تصويبة الهوني (57).

وألغى الحكم المغربي رضوان جيد هدفا سجله البديل ايووالا بسبب التسلل (66)، وكانت الفرصة الأخطر لغيلان الشعلالي الذي توغل وأطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الوفاق (68).

الأهلي يجري وراء الألقاب والأرقام القياسية

في الدار البيضاء، شهد الملعب ازدحاما جماهيريا بسبب دخول مناصرين للفريق الأخضر أكثر من الطاقة الاستيعابية للمدرجات، ما أضطر القوى الأمنية للتدخل وإبعاد المئات.

وانفجرت الجماهير فرحا بعد مرور خمس دقائق من بداية اللقاء إذ افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر الكونغولي الديمقراطي فابريس نغوما الذي حول الكرة برأسه في شباك الحارس محمد الشناوي إثر عرضية من القائد محسن متولي بعدما استغل خطأ من لاعب الأهلي المالي أليو ديانغ (5).

واحتسب الحكم السنغالي ماغيث نداي ركلة جزاء للأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر خطأ على حسين الشحات، لكن معلول فشل في تسجيلها نتيجة تألق الحارس المغربي أنس الزنيتي (16).

وواصل الأهلي أفضليته إلى أن أدرك التعادل عندما نفذ معلول ركلة ركنية سبق محمد عبد المنعم الجميع وحولها في مرمى الزنيتي (44).

ورمى الرجاء بثقله في الشوط الثاني إذ لا يملك ما يخسره، في حين اعتمد الفريق المصري على المرتدات فانفرد من إحداها الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلا أنه سدد كرة ضعيفة سيطر الزنيتي (51).

وتدخل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لضبط دفاعه فأشرك أيمن أشرف بدلا من الشحات، إلا أن سيطرة "النسر الأخضر" لم تتوقف وتصدى الشناوي لتسديدة مباغتة من متولي (64).

وأبعد مدافع الرجاء جمال حركاس الكرة عن خط المرمى بعد تسديدة للبديل أحمد عبد القادر (90+2).

وكاد محمد زريدة أن يهز شباك المصريين بعدما انفرد وسدد كرة قوية صدها الشناوي ببراعة ليحافظ على النتيجة التي قادت فريقه إلى نصف النهائي.

ويطمح "نادي القرن" إلى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب إذ توج باللقب في عشر مناسبات سابقة، كما يأمل أن يصبح أول فريق يتوج باللقب في ثلاث نسخ متتالية.

فرانس24/ أ ف ب

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