باريس سان جرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

كرة القدم

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توج نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جرمان مساء السبت بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، إثر تعادله مع ضيفه لنس 1-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين. وقبل أربع مراحل على نهاية الموسم، بات باريس سان جرمان متقدما بفارق 16 نقطة موقتا عن ملاحقه مرسيليا، وبالتالي لم يعد بإمكان النادي المتوسطي اللحاق به حتى لو فاز في ختام المرحلة.

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تمكن نادي باريس سان جرمان السبت من حسم لقبه العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم سانت إتيان ومرسيليا، إثر تعادله على أرضه وبين جماهيره مع ضيفه لنس 1-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وقبل أربع مراحل على نهاية الموسم، بات نادي العاصمة متقدما بفارق 16 نقطة موقتا عن ملاحقه مرسيليا الذي يحل الأحد ضيفاً على رينس، وبالتالي لم يعد بإمكان النادي المتوسطي اللحاق به حتى لو فاز في ختام المرحلة.

صحيح أن أحدا من جمهور نادي العاصمة أو من إدارته القطرية لم يشأ أن يصل الى هذه المرحلة من الموسم والفريق مجددا خارج مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في إياب ثمن النهائي أمام ريال مدريد 1-3، مفرطا بفوزه ذهاباً 1-صفر وتقدمه على أرض النادي الملكي بهدف، إلا أن استعادة اللقب من ليل سيعيد البسمة وينسيهم لبعض الوقت هذه الخيبة القارية الجديدة.

"يجب التعايش مع الأمر"

لكن المشجعين المتعصبين "ألتراس" لم ينسوا هذه الخيبة وغادروا الملعب، ما دفع القائد البرازيلي ماركينيوس إلى القول إن ما حصل "مؤسف للأجواء لكن كرة القدم شغفنا... نحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان ومن المؤسف ألا يحصل هذا الأمر بمشاركة الجمهور (القسم الذي غادر)، لكن يجب التعايش مع الأمر".

وعن استعادة اللقب بعدما انتزعه ليل من النادي الباريسي الموسم الماضي، قال "تشعر بالألم عندما لا تفوز (باللقب). لم نتمكن العام الماضي من الفوز به. شعرنا بألم كبير، وبالتالي تجب (الآن) الاستفادة الى أقصى حد عندما نفوز".

وشدد "يجب أن نواصل القيام بالأشياء الجيدة"، معتبرا أن الفريق قام بعمل جيد خلال الموسم "حتى وإن لم نكن موفقين في أوروبا".

وبدا جليا منذ أيلول/سبتمبر الماضي أن أحدا لن يكون باستطاعته الوقوف بوجه مد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على صعيد الدوري إذ كان متقدما بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ودخل المرحلة الرابعة والثلاثين متقدما بفارق 15 عن غريمه مرسيليا الثاني، ثم رفعه إلى 16 موقتا قبل أربع مراحل على الختام.

سيطرة وفرص وهدف رائع لميسي لم يُكَمِل الفرحة

وسعى رجال بوكيتينو جاهدين لتجنب الاحتفال باللقب بتعادل في مباراة شارك خلالها قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس أساسيا للمباراة الثانية تواليا في الدوري، وذلك لأول مرة منذ قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي، لكن لنس المنقوص عدديا خطف التعادل في الوقت القاتل للرد على الهدف الرائع الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد إلى التشكيلة بعدما غاب عن لقاء منتصف الأسبوع بسبب الإصابة.

وضغط سان جرمان منذ البداية لكن مبابي، البرازيلي نيمار، ميسي أو المغربي أشرف حكيمي عجزوا عن ترجمة الفرص إلى أهداف في مواجهة الحارس جان-لوي ليكا، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.

وواصل سان جرمان سيطرته وفرصه الضائعة في مستهل الشوط الثاني، أبرزها للإيطالي ماركو فيراتي وميسي وراموس، وذلك حتى عندما اضطر لنس لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع النمساوي كيفن دانسو بالإنذار الثاني بعد تدخل قاس على نيمار عند مشارف المنطقة (57).

لكن الفرج جاء أخيرا من الساحر ميسي الذي وصلته الكرة خارج المنطقة فأطلقها رائعة بيسراه إلى يمين الحارس (67)، مسجلا هدفه الرابع فقط في الدوري الفرنسي الذي وصل إليه الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني.

إلا أن لنس لم يشأ أن يحتفل سان جرمان بفوز على حسابه، ونجح في خطف التعادل عبر البديل كورنتان جان في الدقيقة 87 بعد عرضية من البديل الآخر الكولومبي ديفر ماشادو.

موناكو ثالثا مؤقتا

وصعد موناكو موقتا إلى المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال بتحقيقه فوزه السادس تواليا على حساب مضيفه سانت إتيان بنتيجة 4-1.

وبعد مباراة توقفت في نهاية شوطها الأول بسبب رمي المفرقعات النارية إلى أرضية الملعب ثم في الدقيقة 66 بعد تكرر الأمر ذاته حين كانت النتيجة 3-1 للضيوف ما دفع الحكم الى الطلب من اللاعبين الدخول الى غرف الملابس قبل العودة لاحقا لاستئنافها، عاد موناكو بالنقاط الثلاث وبات موقتا في المركز الثالث المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال.

وتقدم نادي الإمارة بفارق ثلاث نقاط عن كل من رين وستراسبورغ اللذين يلعبان الأحد مع لوريان وليل حامل اللقب تواليا.

وأنهى موناكو الشوط الأول متقدما بهدفي وسام بن يدر (23) الذي رفع رصيده الى 20 هدفا في الدوري هذا الموسم، والألماني كيفن فولاند (25)، مقابل هدف من ركلة جزاء للتونسي وهبي الخزري (42).

وبعد هدف ثالث للضيوف بهدية من تيموتيه كولودزيشاك (61 خطأ في مرمى فريقه)، بدأ قسم غاضب من جمهور سانت إتيان برمي المفرقعات النارية والدخانية الى أرضية الملعب احتجاجا على الوضع الذي وصل إليه النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 2003، ما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من نصف ساعة.

وبعد عودة الفريقين إلى الملعب وجه الهولندي مايرون بوادو الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 77، مؤكدا الفوز السابع عشر لنادي الإمارة والهزيمة السابعة عشرة لأصحاب الأرض الذين تجمد رصيدهم عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.

ليون يُبقي على حظوظه

ومن جهته، أبقى ليون على حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه 5-2.

وحسم ليون الفوز في الشوط الثاني بعدما أنهى الأول متعادلا 2-2 بتقليه هدفين في الوقت بدل الضائع عبر إيلي واهي (1+45) وتيجي سافانييه (5+45 من ركلة جزاء)، وذلك بعد تقدمه بهدفي موسى ديمبيليه (26) والبرازيلي تياغو منديش (43).

وكشر ليون عن أنيابه في الشوط الثاني ودك شباك مونبلييه بثلاثة أهداف تناوب عليها حسام عوار (63 و2+90) والكاميروني كارل توكو إيكامبي (68).

ورفع ليون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط موقتا عن كل من رين الرابع وستراسبورغ الخامس، وسبع عن موناكو.

ويتأهل صاحب المركز الثالث إلى الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري الأبطال، الرابع إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والخامس إلى ملحق "كونفرنس ليغ".

فرانس24/ أ ف ب

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