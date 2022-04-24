دوري أبطال أفريقيا: الوداد البيضاوي وبترو أتلتيكو يكملان عقد المتأهلين لنصف النهائي

كرة القدم

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أكمل الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي عقد المتأهلين للمربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر إزاحتهما السبت على التوالي لشباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صنداونز جنوب الأفريقي. وسيلتقي في نصف النهائي الآخر الأهلي المصري مع وفاق سطيف الجزائري في "دربي شمال أفريقي".

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تمكن الوداد البيضاوي المغربي من حجز بطاقة المرور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب شباب بلوزداد الجزائري إثر تعادلهما سلبا في إياب الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع بترو أتلتيكو الأنغولي الذي أطاح ماميلودي صنداونز جنوب الأفريقي إثر تعادلهما 1-1 في جوهانسبورغ.

وسيلتقي في نصف النهائي الآخر الأهلي المصري مع وفاق سطيف الجزائري في "دربي شمال أفريقي".

وأمام زهاء 55 ألف متفرج احتشدوا في ملعب "محمد الخامس" في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، اقتنص الوداد تأشيرة العبور إلى نصف النهائي بعد تعادله سلبا مع شباب بلوزداد في دربي مغاربي مثير. واستفاد "وداد الأمة" من تفوقه ذهابا بهدف نظيف حمل توقيع الكونغولي غي مبينزا.

وهذه المرة الرابعة تواليا يصل فيها "وداد الأمة" إلى نصف النهائي والثامنة في تاريخه، فيما فشل بلوزداد في بلوغ نصف النهائي لأول مرة في مسيرته.

ودانت الأفضلية نسبياً للفريق الجزائري الباحث عن تعويض خسارة الذهاب، بينما تحكم الفريق المغربي بنسق المباراة محاولا استيعاب فورة الضيوف مع الاعتماد على سلاح الهجوم المباغت إلا أن انتشار الفريق الجزائري فوق رقعة الميدان كانت نموذجية إذ منعت لاعبي الوداد من التحرك بأريحية.

وكاد حارس "وداد الأمة" أحمد رضى التكناوتي يتسبب باهتزاز شباكه عندما خرج من مرماه على نحو خاطئ وارتطمت الكرة في مهاجم بلوزداد خير الدين المرزوقي واتجهت نحو المرمى إلا أن أمين فرحان لحق بالكرة وأبعدها إلى ركنية بفدائية (18)، ومن الركلة الركنية حول شعيب كداد الكرة براسه نحو الزاوية البعيدة مرت بمحاذاة المرمى (22).

واستمر تحفظ الفريقين ما أدى إلى حصر اللعب في منطقة الوسط، وقبل انتهاء الشوط الأول بثواني لاحت أول فرصة لأصحاب الأرض عبر رأسية أشرف داري مرت فوق مرمى الحارس توفيق موساوي (45+2).

ودفع مدرب بلوزداد البرازيلي ماركوس باكيتا بالمهاجم كريم العريبي بدلا من المرزوقي، مانحا خط هجومه نشاطا إضافيا.

وسدد زهير المترجي أول كرة في الشوط الثاني أمسكها موساوي بصعوبة (48).

وزاد الفريق المغربي هجومه وسدد أيمن الحسوني من بعيد كرة قوية صدها موساوي (56). وأخطأ شعيب كداد أمام المترجي الذي حاول أن يسكن الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى الجزائري إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر (57).

وأهدر الليبي مؤيد اللافي فرصة هي الأخطر للوداد عندما سدد كرة أكروباتية فوق المرمى إثر عرضية من المترجي (75).

وأنقذ التكناوتي فرصة لـ"سي آر بي" إثر رأسية من حسام ميرزيق بعد ركلة حرة من مختار بلخيثر (79).

ورفع إسلام باكير كرة من ركلة حرة إلى أمام المرمى سددها عادل جرار (82)، ثم وصلت من ركنية إلى العريبي الذي سددها برأسه فارتدت من القائم الأيمن وحاول سفيان بوشار متابعتها فأنقذها التكناوتي ثم أبعدها الدفاع (83).

وطرد الحكم المصري محمد أمين عمر بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" الحارس موساوي بسبب ضربه اللافي من دون كرة (88)، ليتابع بلوزداد بعشرة لاعبين الدقائق المتبقية إذ ارتدى النساخ قفازات الحارس.

وطالب الفريق الجزائري بركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما أبعد التكناوتي كرة بقبضته باعتبار أنه أصاب العريبي وبمضايقة المدافع أشرف داري، إذ استدعى حكم الـ"في إيه آر" الحكم المصري من أجل معاينة التدخل ثم طالب الحكم عمر بمتابعة اللعب وسط اعتراض عارم من لاعبي بلوزداد.

مفاجأة مدوية

وحقق بترو أتلتيكو الأنغولي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بماميلودي صنداونز جنوب الأفريقي من الدور ربع النهائي، بالتعادل معه 1-1 إيابا على ملعب "سوكر سيتي" في جوهانسبورغ، وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تقدمه ذهابا 2-1 في لواندا.

وكان صنداونز البادئ بالتسجيل عبر الكيني برايان اونيانغو (49)، ورد بترو أتلتيكو بهدف للبرازيلي تياغو أزولاو (64 من ركلة جزاء). وضمن بطل أنغولا تأهله لفوزه 2-1 ذهابا في لواندا.

وكان صنداونز، بطل 2016، من أبرز المرشحين للفوز باللقب لا سيما أنه كان الأفضل سجلا في الدور الأول بخمسة انتصارات وتعادل، إلا انه لم يتمكن من تخطي أتلتيكو الذي ظهر صعب المراس في المباراتين.

وكان بديهيا أن يسيطر الفريق المضيف على المجريات، ولا سيما أن الفريق الأنغولي خاض اللقاء بحذر مفرط مع الاعتماد على المرتدات الخاطفة.

وحصل أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول على ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" إثر عرقلة ثيمبا زواني داخل المنطقة من المدافع الأنغولي بينتو، فانبرى لها بنفسه لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن (45+3).

ومع انطلاق الشوط الثاني، افتتح أونيانغو التسجيل لأصحاب الأرض بعدما تابع كرة ارتدت من يد حارس بترو أتلتيكو البرازيلي ولينغتون (49).

وسجل بترو أتلتيكو هدفا عبر كينتو ألغاه الحكم بداعي دفعة من جانب أحد لاعبي بيترو أتلتيكو على الحارس الأوغندي ديينيس أونيانغو (55).

واحتسب تيسيما ركلة جزاء ثانية في المباراة وهذه المرة لصالح الضيوف إثر خطأ من مدافع ماميلودي أنديلي جالي على البرازيلي جليسون انبرى لها مواطنه أزولاو بنجاح محرزا هدفه السابع في المسابقة وتصدر لائحة الهدافين (64).

ورمى الفريق جنوب الأفريقي بثقله للتقدم مجددا إلا أنه اصطدم بدفاع أنغولي مكثف وبالتالي استمر التعادل إلى النهاية.

وتقام مباريات نصف النهائي في 6-7 و13-14 آيار/مايو والنهائي في 29 منه.

فرانس24/ أ ف ب

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