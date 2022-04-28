جائزة مارك-فيفيان فوي: المغربي نايف أغرد والإيفواري سيكو فوفانا والمالي حماري تراوري يتنافسون على لقب أفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي

كشفت إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 الخميس عن أسماء اللاعبين الثلاثة المؤهلين للتنافس على السباق النهائي لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي، والتي تُمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم. واللاعبون المتأهلون هم المغربي نايف أغرد والإيفواري سيكو فوفانا والمالي حماري تراوري.

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ثلاثة أسماء في نهاية السباق من أجل نيل جائزة مارك-فيفيان فوي التي تُمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما كشفته الخميس إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس24 اللتان تنظمان المسابقة.

ومع معرفة الأسماء المؤهلة، تزداد حدة التشويق لمعرفة من يحظى بهذه الجائزة القيمة في مسار اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوري الفرنسي. وفيما يلي تعريف باللاعبين الثلاثة.

نايف أغرد (المغرب)، نادي رين

يدين نادي رين لوجوده بين المراكز الخمسة الأولى في الدوري الفرنسي إلى المغربي نايف أكرد. فمن الصعب تجاوز "أسد الأطلس" في وسط الدفاع، نظرا لإمكاناته الجسدية (1.88 م، 76 كلغ). فقد ساعد فريقه في تصدر أفضل دفاعات البطولة.

سيكو فوفانا (ساحل العاج)، لانس

احتل سيكو فوفانا المركز السابع في مسابقة جائزة مارك فيفيان فوي عام 2021. هذا العام، اكتسب الإيفواري ثقلا ملحوظا مع نادي لانس الذي أصبح يحمل شارة قيادته. فوفانا (27 عاما) يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي.

حماري تراوري (مالي)، رين

نادي رين أعلن عن رحيله الصيف الماضي إلا أن اللاعب بقي في صفوفه هذا الموسم. ويواصل اللاعب المالي تقديم مردود عال وكان صاحب تمريرات الفريق الحاسمة.

فرانس24

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