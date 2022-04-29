كرة القدم: نجم المنتخب المصري محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنكليزي من رابطة النقاد

كرة القدم

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فاز اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، بجائزة لاعب العام في إنكلترا الجمعة خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته. وتقدم صلاح، البالغ 29 عاما، على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد.

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فاز نجم المنتخب المصري ومهاجم نادي ليفربول محمد صلاح الجمعة بجائزة لاعب العام في إنكلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم.

وحصل صلاح (29 عاما)، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 في المئة من الأصوات متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورغن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو/آيار المقبل.

بدورها، نالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40 في المئة من الأصوات.

فرانس24/ رويترز

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