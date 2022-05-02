نادال يصف قرار منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس بـ"الظالم"

الإسباني رافايل نادال خلال مباراته مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، جنوب غرب لندن، في 6 تموز/يوليو 2019

انتقد الإسباني رافايل نادال، المتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قرار نادي عموم إنكلترا حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في بطولة ويمبلدون للتنس، بسبب الحرب في أوكرانيا، معتبرا أنهم غير مسؤولين عما يحدث بين البلدين. من جانبه، وصف الصربي المصنف الأول عالميا، نوفاك جوكوفيتش قرار الهيئة الرياضية الإنكليزية بـ"غير العادل" داعيا المسؤولين إلى إيجاد حل.

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وصف رافايل نادال، بطل أستراليا المفتوحة، قرار حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في بطولة ويمبلدون للتنس جراء الغزو الروسي لأوكرانيا بـ "الظالم"، موضحا أن اللاعبين "غير مسؤولين عن الحرب".

وقال نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، للصحافيين على هامش بطولة مدريد المفتوحة: "أعتقد أنه قرار ظالم للاعبي التنس الروس. إنهم ليسوا مسؤولين عما يحدث في الوقت الحالي فيما يتعلق بالحرب". وأضاف: "دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، وهل سيتخذ اللاعبون قرارا... حسنا هذا أمر سلبي، فنحن بحاجة إلى بعض الوضوح. عندما تضع الحكومة بعض القيود فما عليك سوى اتباعها".

من جانبه، ذكر نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا، يوم الأحد، أنه تحدث إلى لاعبين روس خلال بطولة صربيا المفتوحة الأسبوع الماضي وكان من الصعب عليهم تقبل استبعادهم من أكبر بطولة في العالم.

وتابع اللاعب الصربي الذي انتقد الحظر أيضا، قائلا: "إنه أمر صعب. أتفهم أن هناك حالة من الإحباط. أعتقد أن اتحاد المحترفين سيحلل الوضع برمته ويفهم ما يمكن عمله.

وعبر جوكوفيتش عن تمسكه بموقفه مشيرا إلى أنه لا يؤيد القرار، مضيفا "أنه ليس عادلا، هذا ليس صحيحا... الآن أعتقد أنه على مجلس اللاعبين، وإدارة بطولات المحترفين، أن يقرروا مع اللاعبين ما هو أفضل حل في هذه الحالة".

وكان نادي عموم إنكلترا قرر في وقت سابق حظر مشاركة لاعبي البلدين في البطولة هذا العام ردا على ما وصفته روسيا "بعملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. في حين اعتبرت بيلاروسيا نقطة انطلاق مهمة في الغزو.

وكان إيان هيويت، رئيس مجلس إدارة نادي عموم إنكلترا للتنس قد قال إن إرشادات الحكومة البريطانية لم تسمح بمشاركة اللاعبين بناء على تصنيفهم ومن ثم كان أمام المنظمين خياران وهما منع اللاعبين أو السماح بالمشاركة بعد تعهدات وبيانات مكتوبة من جانب هؤلاء اللاعبين.

في هذا السياق، قال البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا، إنه لا يوجد إجابة صحيحة في هذه القضية. وأضاف "لست متأكدا من مدى شعوري بالراحة إذا حدث شيء لأحد اللاعبين أو عائلاتهم (نتيجة التوقيع على البيانات المكتوبة)".

فرانس24/ رويترز

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