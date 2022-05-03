دوري أبطال أوروبا: ليفربول يبلغ المباراة النهائية بعد الإطاحة بفياريال الإسباني

كرة القدم

لويس دياز يحتفل بتسجيله هدفا لليفربول في مرمى فياريال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 3 أيار/مايو 2022.

تمكن نادي ليفربول الإنكليزي من بلوغ المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي للمرة الثالثة خلال خمسة أعوام، بعد أن أطاح بفياريال الإسباني، مفاجأة هذا الموسم، الذي أقصى العملاقين الإيطالي يوفنتوس والألماني بايرن ميونيخ في ثمن وربع النهائي. وتمكن ليفربول من حسم لقاء الإياب الذي أقيم في إسبانيا لمصلحته بنتيجة 3-2 بعد أن كان متأخرا بهدفين، علما بأنه فاز ذهابا على أرضه 2-0.

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تأهل ليفربول الإنكليزي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب إقصائه لفياريال الإسباني في نصف النهائي إثر فوزه إيابا على أرض الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان "الحمر" قد فازوا ذهابا بهدفين دون رد.

وكان فياريال صاحب الأرض هو مفاجأة البطولة لهذا الموسم حتى الآن، إذ إنه أقصى العملاق الإيطالي يوفنتوس في ثمن النهائي، ثم العملاق الألماني بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ودخلت "الغواصة الصفراء" اللقاء بقوة وتمكن لاعبو المدرب أوناي إيمري من تعديل نتيجة لقاء الذهاب سريعا خلال الشوط الأول الذي سيطروا على مجرياته.

وجاء الهدف الأول لفياريال في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولايي ديا بعد تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي إتيان كابو.

وعاد كابو ليصنع الهدف الثاني لأصحاب الدار بعرضية أخرى تابعها هذه المرة مواطنه فرانسيس كوكيلين برأسه في شباك البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 41.

مع بداية الشوط الثاني بدا واضحا عزم ليفربول على حجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية الأغلى، إذ سيطر على مجريات اللقاء وسنحت له العديد من الفرص إلى أن تلقى البرازيلي فابينيو تمريرة من المصري محمد صلاح وتوغل بها في منطقة الجزاء قبل أن يتمكن من تسديد الكرة بين ساقي حارس مرمى فياريال الأرجنتيني جيرمينيو رولي لتعانق الشباك في الدقيقة 62.

بعد خمس دقائق مرر الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية مرتفعة خدعت دفاع الفريق الإسباني لتجد الكولومبي لويس دياز وحيدا بانتظارها ليسجل من خلالها الهدف الثاني للحمر في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 74 سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للفريق الإنكليزي بعد كرة وصلته من الغيني نابي كايتا.

وتعرض الفريق الإسباني لضربة جديدة بعد طرد أفضل لاعب في صفوفه الفرنسي إتيان كابو بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة يكون ليفربول قد بلغ المباراة النهائية للمرة الثالثة خلال خمسة مواسم بعد عامي 2018 عندما حل وصيفا لريال مدريد، و2019 عندما فاز باللقب على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر.

وسيواجه ليفربول في المباراة النهائية الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، الذين سيتواجهان إيابا الأربعاء، علما أن لقاء الذهاب الذي جرى في مانشستر انتهى بفوز الفريق الإنكليزي 4-3.

فؤاد حسن

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