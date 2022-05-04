التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة مدريد للتنس بعد فوزها على الرومانية سيمونا هاليب

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تأهلت التونسية أنس جابر، الأربعاء، إلى نصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد فوزها على سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا، بنتيجة 6-3 و 6-2. وستلتقي أنس المصنفة عاشرة عالميا، مع الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الفائزة على الأمريكية أماندا أنيسيموفا. وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنكليزية على العشب، العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

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استطاعت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميا، بلوغ نصف نهائي دورة مدريد للتنس من فئة ألف نقطة، بعد انتزاعها، الأربعاء، فوزا ثمينا من الرومانية سيمونا هاليب، إذ انتصرت عليها بنتيجة 6-3 و6-2.

ونجحت جابر ذات الـ 27 عاما، في أن تصبح أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، اللاتي أقصين هاليب حاملة اللقب مرتين في 2016 و2017 والمصنفة أولى عالمياً سابقا والـ 21 حاليا.

وقالت جابر بعد فوزها "اللعب ضد سيمونا ليس سهلا أبدا، هي بطلة كبيرة، كانت المصنفة أولى عالميا، متوجة في بطولات كبرى".

وتابعت اللاعبة التي عانت من إصابة في ظهرها مطلع السنة "كنت أكثر شراسة هذه المرة، وأفضل جسدياً على أرض الملعب. ساعدتني كراتي القريبة من الشبكة اليوم. أنا سعيدة لأسلوبي اليوم، وآمل الاستمرار على هذا المستوى".

وتعد هذه المرة الأولى خلال السنة الجارية، التي تبلغ فيها جابر نصف نهائي إحدى بطولات الألف، والثانية في مسيرتها بعد بطولة إنديان ويلز الخريف الماضي.

وتلتقي جابر، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، في نصف النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا المصنفة في المرتبة 43 عالمياً، بعد فوزها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 6-4، 6-3.

وتدرك جابر أن تحقيق فوز آخر لن يكون سهلا أمام إيكاتيرينا التي تفوقت على التونسية في ست مباريات من أصل سبع جمعتهما، آخرها في دورة موسكو العام الماضي، فيما يعود الفوز الوحيد لجابر إلى دورة جوهاي الصينية في 2017.

وما زالت اللاعبة التونسية تبحث عن لقبها الثاني، بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنكليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولدى الرجال، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا، وحامل لقب دورتي 2018 و2021 إلى دور الـ في إحدى بطولات الماسترز ألف نقطة، بعد فوزه على الكرواتي مارين تشيليتش بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4.

وحسم الألماني البالغ من العمر 25 عاما المباراة في ساعتين و17 دقيقة، ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الأمريكي سيباستيان كوردا الثلاثين أو الإيطالي لورنتسو موزيتي الثالث والستين.

وخرج النرويجي كاسبر رود المصنف خامساً بخسارته أمام الصربي دوشان لايوفيتش بنتيجة 7-6 (9-7) و2-6 و6-4، فيما تغلب البريطاني دانيال إيفانز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف في المرتبة 17 بنتيجة 6-3 و5-7 و7-6 (7-2)، كما تغلب مواطنه كاميرون نوري على الأمريكي جون إيسنر بنتيجة 6-4، 6-7 (5/7)، 6-4.

فرانس24/ أ ف ب

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