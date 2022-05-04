صلاح يبدي رغبته في مواجهة ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا

كرة القدم

أبدى نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الثلاثاء، رغبته في مواجهة فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي، عندما تعرض لإصابة قوية في كتفه، إذ لم يستطع صلاح حينها إكمال المباراة، كما أثرت عليه الإصابة سلبا خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

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بعد تأهل فريقه ليفربول الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، قال النجم المصري، محمد صلاح إنه يرغب بمواجهة فريق ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي.

وتعرض صلاح البالغ من العمر 29 عاما، لإصابة في نهائي 2018 عندما أسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضا، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3، وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا في كامل لياقته البدنية.

وبعد تكرار ليفربول فوزه على فياريال بنتيجة 2-صفر و3-2، كشف صلاح عن هوية الفريق الذي يفضّل مواجهته في النهائي، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الفائز ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهما يلتقيان الأربعاء في مدريد على بطاقة النهائي: "أود مواجهة مدريد. سيتي فريق صعب وواجهناهم بضع مرات هذا الموسم. لكني أفضل مدريد".

وعما إذا كان يريد الثأر، أضاف صلاح الذي بلغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة بعد 2018 و2019 عندما توج باللقب، لقناة "بي تي" البريطانية "لأننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجددا وآمل في التغلب عليهم".

أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

وعن الأهداف التي رسمها قبل بداية هذا الموسم، قال صلاح صاحب 30 هدفا و15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ساهمت في حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من قبل رابطة الصحافيين الرياضيين في إنكلترا للمرة الثانية: "دائما ما أرسم أهدافا لي قبل بداية الموسم، ولدي توقعات كبيرة لنفسي، على الصعيدين الفردي والجماعي، والأخير هو الأهم. قبل بداية الموسم حددت لنفسي تسجيل 40 هدفا و10 أو 15 تمريرة حاسمة".

وأضاف مازحا: "يجب أن أركز على الأهداف الآن. سيكون ترنت (زميله ألكسندر آرنولد) غاضبا الآن لأني الأفضل على صعيد التمريرات الحاسمة في البريميرليغ (13 لصلاح و12 لآرنولد)، لكني سأبحث عن (تحقيق) كل الأرقام".

وأصبح ليفربول أقرب إلى تحقيق رباعية تاريخية لنادٍ إنكليزي، بعد تتويجه بكأس الرابطة، وبلوغه نهائي الكأس أمام تشيلسي، ونهائي دوري الأبطال، وابتعاده بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنكليزي قبل أربع جولات على النهاية.

وعن سعيه للرباعية، قال لاعب روما وفيورنتينا الإيطاليين وتشلسي الإنكليزي السابق: "نعم نبحث عنها الآن. بصراحة ربما لم نفكر بهذا الأمر قبل بداية الموسم، لأني شخصيا أركز على دوري الأبطال والبريميرليغ. لكن بما أننا أصبحنا على مقربة منها، فليس هناك مانع".

وتنتظر ليفربول مباراة صعبة في الدوري المحلي السبت، ضد ضيفه توتنهام الخامس والساعي للتأهل إلى دوري الأبطال "يجب أن تستمتع باللحظة. بدءا من الغد سنركز على مباراة توتنهام المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب

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