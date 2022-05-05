بطولة مدريد للتنس: التونسية أنس جابر تبلغ النهائي بعد فوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا

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تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل إلى نهائي دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، عقب فوزها الخميس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا بنتيجة 6-2 و6-3. وتعد جابر، أول لاعبة عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، إذ أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

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بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتأهلها إلى مباراة القمة في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، إثر فوزها الخميس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا المصنفة 43 عالميا، بنتيجة 6-2 و6-3،

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية.

وتلعب ابنة الـ 27 عامًا في النهائي الثاني لها هذا العام مع السويسرية جيل تيخمان أو الأمريكية جيسيكا بيغولا اللتين تلتقيان لاحقًا.

ونجحت التونسية في تحسين سجلها ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربع انتصارات تواليًا.

وكانت جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، إذ أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

وما زالت التونسية، التي تعد أعلى مصنفة متبقية في الدورة، تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في برمنغهام عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ويعتبر هذا النهائي هو السادس الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت دورة تشارلستون في وقت سابق العام الحالي وذاتها في العام الفائت، شيكاغو 2021 وموسكو 2018.

فرانس24 / أ ف ب

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