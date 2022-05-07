تشيلسي الإنكليزي يؤكد التوصل لاتفاق انتقال ملكيته إلى تحالف رجل الأعمال الأمريكي تود بولي

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قال نادي تشيلسي الإنكليزي في بيان أصدره السبت إن التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي قد توصل معه إلى اتفاق لنقل ملكية النادي إليه في صفقة تبلغ 4,25 مليار جنيه إسترليني (5,2 مليار دولار). وسوف يتبرع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بمبلغ البيع كاملا للأعمال الخيرية.

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أصدر نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بيانا قال فيه إنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة "كليرليك كابيتال".

وأشار تشيلسي بطل أوروبا الحالي في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إلى أنه وافق على البيع مقابل 4,25 مليار جنيه إسترليني (5,2 مليار دولار) بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وقال النادي اللندني في بيانه "يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه تم الاتفاق على الشروط والتفاصيل الخاصة بانتقال ملكيته إلى ملاك جدد بقيادة تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال ومارك وولتر وهانزيورغ فيس". وأضاف البيان "يتوقع أن يتم البيع أواخر مايو بناء على إتمام جميع الخطوات المطلوبة. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد".

وقال تشيلسي إن الملاك الجدد سيدفعون 2,5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم مع التعهد باستثمار مبلغ 1,75 مليار جنيه إسترليني في تطوير الاستاد والفريق النسائي والأكاديمية ومؤسسة تشيلسي.

وأكد بيان النادي أن جميع المبالغ ستودع في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا قبل أن يتبرع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بمبلغ البيع كاملا للأعمال الخيرية.

وجاءت هذه الخطوة قبل أكثر قليلا من ثلاثة أسابيع من موعد انتهاء الترخيص المؤقت الحالي للنادي والذي ينتهي العمل به في 31 مايو/أيار الجاري.

وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس/آذار الماضي بعد غزو بلاده أوكرانيا.

ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,85 مليار دولار) كان قد قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، التي تضم الملياردير السويسري هانزيورغ فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف وبعد استبعاد بعض العروض الأخرى في وقت سابق أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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