قطر: آلاف العمال الأجانب يصطفون في طوابير طويلة لإلقاء نظرة على كأس العالم

مونديال قطر 2022

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آلاف العمال المهاجرين في قطر، ينتظرون دورهم لإلقاء نظرة على كأس العالم لكرة القدم المعروضة في الدوحة

حرص آلاف العمال المهاجرين في قطر، الجمعة، على إلقاء نظرة على كأس العالم لكرة القدم المعروضة في الدوحة، إذ انتظر بعضهم نحو ساعتين لالتقاط صورة بجانب الكأس الذهبية الشهيرة. وساهم كثير من هؤلاء العمال في بناء سبعة ملاعب جديدة من أصل ثمانية، بالإضافة إلى مرافق وبنى تحتية لاستضافة الحدث العالمي الكبير الذي يقام مرة واحدة في كل أربع سنوات. وتتهم جمعيات حقوقية قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم

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اصطف الآلاف من العمال المهاجرين في قطر، شارك الكثير منهم في بناء ملاعب جديدة، في طوابير طويلة، الجمعة، لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم المعروضة في الدوحة، قبل أشهر من استضافة قطر أول مونديال في الشرق الأوسط.

ورغم منح المقيمين أسعار تذاكر مخفضة، إلا أن معظمهم لن يتمكن من مشاهدة مباريات المونديال، نظرا لارتفاع الأسعار.

وانتظر بعض هؤلاء العمال نحو ساعتين لالتقاط صورة سيلفي بجانب الكأس الذهبية الشهيرة التي ستمنح للفائز في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وساهم عمال جنوب القارة الآسيوية بشكل كبير في بناء سبعة ملاعب جديدة من أصل ثمانية، بالإضافة إلى مرافق وبنى تحتية لاستضافة الحدث العالمي الكبير المقام مرة من كل أربع سنوات.

من جهة أخرى، تتهم جمعيات حقوقية قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم. في حين تنفي قطر باستمرار الاتهامات الموجهة إليها، وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها الجدلي في 2010 لتنظيم النهائيات.

وفي أحدث مرحلة من العرض النهائي في قطر قبل النهائيات التي تنطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وُضعت الكأس في موقف للسيارات بالقرب من استاد الكريكيت الرئيس في الدوحة.

وأتيح لكل شخص نحو 15 ثانية لالتقاط صورة سريعة مع الكأس التي يحمل لقبها المنتخب الفرنسي منذ 2018 في روسيا.

وقال عزّام راشد، وهو نجار عمل في ملعبين، إنه من ضمن العديد من العمال غير القادرين على شراء تذاكر، لكن الكأس أثارت فضولهم "التذاكر قد تكون باهظة الثمن، لكن قطر وكأس العالم منحتاني الفرصة". وأضاف "الطوابير طويلة، لكن رؤية الكأس تستحق العناء".

وتبلغ قيمة بعض التذاكر 40 ريالاً قطرياً (11 دولاراً أميركياً)، وتم تخصيصها لعدد المقيمين البالغ عددهم 2.8 مليوني نسمة، معظمهم من العمال الأجانب.

وقال كثيرون إن التذاكر الرخيصة قد اختفت وإن تكلفة تذاكر أخرى تفوق قدرة العمال الذين يتقاضون الحد الدنى للأجور البالغ 275 دولاراً شهرياً.

فرانس24/ أ ف ب

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