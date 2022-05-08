سيميوني يرفض الوقوف في الممر الشرفي لتكريم ريال مدريد "احتراما لجمهور فريقه"

كرة القدم

© أ ف ب

استبعد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد، الوقوف في الممر الشرفي تكريما لضيفه ريال مدريد، المتوج مؤخرا بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، "احتراما لمشاعر جمهوره"، وذلك قبل مواجهة مرتقبة، الأحد، بين الفريقين في ملعب واندا متروبوليتانو. وقال سيموني في تصريح للصحفيين: "نحترم ريال مدريد لكننا نحترم جمهورنا أكثر".

إعلان اقرأ المزيد

قال مدرب "أتليتيكو مدريد" دييغو سيميوني، إنه يستبعد تكريم ضيف فريقه، ريال مدريد، بالوقوف في الممر الشرفي خلال مواجهتهما المقررة، الأحد، في ملعب واندا متروبوليتانو، إذ جرت العادة في إسبانيا أن يقف الفريق المنافس في المباراة التالية لتحية البطل قبل المباراة.

وفي الأسبوع الماضي، توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 معززا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بعد الفوز على إسبانيول.

وقال سيميوني إن فريقه وبدافع الاحترام لمشاعر جمهوره لن يقف في الممر الشرفي لتحية البطل في مباراة الأحد. وأضاف في تصريح للصحفيين: "لا أعرف إن كان هذا مطبقا في بطولات أخرى حول العالم. المجتمعات مختلفة.. على سبيل المثال هذا غير معروف في بلادي".

وصرح المدرب الأرجنتيني "نحترم ريال مدريد لكننا نحترم جمهورنا أكثر".

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الرابع الذي يعد آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برصيد 61 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الثالث.

من جهته، قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الذي قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتفاضة وصفت بـ "الرائعة"، إنه غير غاضب من قرار سيميوني.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "أتليتيكو مدريد هو فريق نحن نحترمه كثيرا وهو جارنا وصديقنا. وأنا أحترم لاعبيه وجمهوره ومدربه كثيرا، فإذا فعلوا ذلك فهذا جيد وإن لم يفعلوا فلا بأس. نحن نحترم قرارهم أيا كان".

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك