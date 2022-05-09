تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب: أنس جابر تصعد إلى المركز السابع بعد تتويجها بلقب بطولة مدريد

بعد تتويجها بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، صعدت أنس جابر إلى المركز السابع في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي إيه". وحققت بذلك جابر اللقب الأفضل في مسيرتها، والثاني بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

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في إطار تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي إيه"، عادت التونسية أنس جابر الإثنين إلى المركز السابع الأفضل لها. وفازت جابر بهذا التصنيف بفضل تتويجها بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، فيما قفز الشاب الإسباني الرائع كارلوس ألكاراس إلى أفضل مرتبة في مسيرته باحتلاله المركز السادس بعد مشوار مذهل في عاصمة بلاده في طريقه إلى اللقب.

وبهذا التويج تقدمت جابر ثلاث مراتب بعد فوزها السبت في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيغولا لتحقق اللقب الأكبر في مسيرتها، والثاني بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولم يسبق لجابر (27 عاما) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وتبدلت كل المراكز في قائمة الـ18 الأوليات باستنثاء الصدارة التي حافظت عليها الشابة البولندية إيغا شفيونتيك، فيما عادت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى الوصافة على حساب الاسبانية باولا بادوسا.

أما بالنسبة للرجال، وبعد مشوار مذهل في مدريد أطاح فيه مواطنه الإسباني رافايل نادال في ربع النهائي، الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول في دور الأربعة والألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب في النهائي ليصبح أصغر بطل على الإطلاق في مدريد، تقدم ألكاراس (19 عاماً) إلى المركز السادس في تصنيف رابطة المحترفين "ايه تي بي".

في هذا المشوار الذي حقق في نهايته لقبه الثاني في دورات الماسترز بعد ميامي هذا العام والرابع في 2022، حقق إنجازات رائعة. بات أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال وجوكوفيتش في مباراتين تواليًا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليًا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أوّل في العالم منذ 17 عامًا منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجيه فيدرر في 2005 في رولان غاروس.

رفع رصيده إلى خمسة ألقاب بشكل عام وبات أصغر لاعب يحقق هذا العدد من الألقاب منذ نادال بالذات عندما كان الأخير في سن الثامنة عشرة في 2005.

كما أصبح أصغر لاعب منذ بدء البطولات والدورات بنظامها الحالي في 1990، يفوز على ثلاثة لاعبين من المصنفين الخمسة الأوائل في دورة واحدة، مؤكدًا أنه سيكون من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المقررة في 22 أيار/مايو الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

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