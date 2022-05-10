دوري أبطال أفريقيا: الاتحاد القاري لكرة القدم يعلن استضافة المغرب المباراة النهائية في 30 مايو

كرة القدم

© أ ف ب

صورة من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقا بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بالقاهرة. 7 مايو/أيار 2022.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الإثنين أنه أسند للمغرب شرف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في 30 مايو/أيار. ومن المرجح أن يتواجه في النهائي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، بعد أن فاز الأول على وفاق سطيف الجزائري 4-صفر في ذهاب نصف النهائي والثاني على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1.

إعلان اقرأ المزيد

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الإثنين المغرب شرف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي من المقرر أن يتواجه فيها الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في 30 مايو/أيار، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة في بيان رسمي.

وكشف "الكاف" من خلال البيان تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الاتحاد السنغالي سحب عرضه..

سيتم تحديد الفائز بالمسابقة القارية من خلال مباراة نهائية، بدلا من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا.

وكان الأهلي حامل اللقب قد طالب الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل مباراة النهائي إلى ملعب محايد، مشيرا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.

فقد تغلب الأهلي في عقر داره على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي برباعية نظيفة، فيما عاد الوداد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 في العاصمة لواندا.

وكان المغرب قد استضاف نهائي النسخة الماضية على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء والتي انتهت بفوز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، ليحقق لقبه الثاني تواليا والعاشر في تاريخه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك