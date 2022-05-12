إنتر ميلان يتوج بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على يوفنتوس 4-2

توج فريق إنتر ميلان، الأربعاء، بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه يوفنتوس بنتيجة 4-2. وعقب الخسارة التي مني بها فريقه، عبر المدرب ماسيمليانو أليجري عن أسفه لكون فريقه لم يفز على إنتر في الدوري ولم يثأر خلال النهائي، فقال إن "الظروف يمكن أن تسير ضدنا في بعض الأوقات وفي صالحنا في أوقات أخرى". وفي حين لا زال إنتر ميلان ينافس من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل تأخره بنقطتين عن جاره وغريمه المتصدر ميلان قبل مباراتين من النهاية، سيخرج يوفنتوس خالي الوفاض من الألقاب للمرة الأولى منذ 2011.

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فاز فريق إنتر ميلان الأربعاء، ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفضل ثنائية المهاجم الكرواتي إيفان بريشيتش في الوقت الإضافي بعد فوزه بنيتجة 4-2 على يوفنتوس في المباراة النهائية. لينهي بذلك فريق المدرب ماسيميليانو أليجري الموسم بدون ألقاب.

وتقدم إنتر، الذي يواصل القتال على لقب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، بعد ست دقائق في الملعب الأولمبي عبر نيكولو باريلا بتسديدة رائعة، ليرد يوفنتوس بشكل جيد عبر تصدي الحارس سمير هندانوفيتش ببراعة لتسديدة المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش في الشوط الأول المثير، قبل أن يدرك المدافع أليكس ساندرو التعادل بعد خمس دقائق من زمن الشوط الثاني.

وأكمل فلاهوفيتش انتفاضة يوفنتوس بعد أقل من دقيقتين وسط احتفالات عارمة بين لاعبي فريقه، لكن ركلة جزاء هاكان شالهان أوغلو التي نفذها بخبرة نقلت المباراة إلى وقت إضافي.

ولعب بعدها بريشيتش دور البطولة ووضع إنتر في المقدمة من ركلة جزاء أخرى قبل أن يؤكد فوز فريقه بالكأس لأول مرة منذ 2011 بتسديدة قوية.

وسيكون أليجري، الذي تعرض للطرد بسبب الاحتجاج، أول مدرب ليوفنتوس منذ 2011 يخوض موسما خاليا من الألقاب، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري وخرج من المنافسة.

وقال أليجري لشبكة سبورت ميدياست "علينا توجيه التهنئة لإنتر. لم نفز بأي لقب هذا الموسم، علينا توجيه هذا الغضب نحو الموسم المقبل، حيث سيكون علينا التتوج بالألقاب. وأضاف "قدمنا أداء جيدا، لكن الفريق انهار قرب النهاية، بعض اللاعبين لم يكونوا في حالتهم البدنية. هذا مخيب، لكن علينا توجيه الشكر لهم على مجهودهم. علينا الاستفادة من تلك التجارب".

وعبر أليجري عن أسفه لكون فريقه لم يفز على إنتر في الدوري ولم يثأر خلال النهائي، فقال إن "الظروف يمكن أن تسير ضدنا في بعض الأوقات وفي صالحنا في أوقات أخرى".

في المقابل، كانت الأمور جيدة لسيموني إنزاجي مدرب إنتر الذي حصد لقبه الثاني في موسمه الأول مع الفريق إذ سبق له الفوز بكأس السوبر الإيطالية.

وسيكون الهدف التالي هو لقب الدوري رغم أنه يتأخر بنقطتين عن غريمه ميلان قبل جولتين من النهاية.

وقال إنزاجي "هذا الفريق لا يستسلم مطلقا. كنت أحصل دائما على رد الفعل من الفريق منذ يوليو وحتى اليوم، مررنا بفترة متقلبة. وأضاف "من العدل أن نحتفل بمثل هذه اللحظات، لم نفز بلقب الكأس أو كأس السوبر منذ عقد من الزمن قبل هذا الموسم، لذا أنا سعيد للنادي واللاعبين والجماهير التي وقفت بجانبنا منذ البداية وحتى النهاية".

فرانس24/ رويترز

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