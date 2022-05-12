النادي الأهلي المصري يطعن في قرار الاتحاد الأفريقي منح المغرب حق استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كرة القدم

طالب نادي الأهلي، الأربعاء، الاتحاد المصري لكرة القدم بعرض مسألة استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا على الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بهدف إعادة اختيار ملعب محايد لإقامة المباراة النهائية بعيدا عن دول الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا" في نصف النهائي. يأتي ذلك عقب قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) الاثنين بمنح المغرب حق استضافة النهائي في 30 أيار/مايو الجاري.

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أبدى نادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء، رفضه لقرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بمنح المغرب حق استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في 30 أيار/مايو الجاري.

وأرسل النادي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه فيه برفع الملف إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إذ ذكر في بيان نشره على حسابه على تويتر "أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام المشار إليها في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا" في نصف النهائي.

يأتي ذلك، بعد قرار الأهلي الثلاثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) الاثنين بمنح المغرب حق استضافة النهائي في 30 أيار/مايو الجاري.

وكان "كاف" أصدر بيانا رسميا الاثنين كشف من خلاله تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أن الاتحاد السنغالي سحب عرضه.

وكان الأهلي المصري حامل اللقب قد طالب الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب محايد، مشيرا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.

وتابع الأهلي في بيانه الأربعاء أن طلبه يأتي "ردًا على قرار كاف الذي صدر مؤخرا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل"، مضيفا "لا سيما أن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية، وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط، وبات ذات القرار يخدم ناديا بعينه، والذي سوف يخوض المباراة النهائية "حال تأهله" على ملعبه ووسط جماهيره".

وتغلب الأهلي في عقر داره على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي برباعية نظيفة، فيما عاد الوداد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 في العاصمة لواندا.

فرانس24/ أ ف ب

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