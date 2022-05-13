دوري أبطال أفريقيا: الوداد البيضاوي يتخطى بترو أتلتيكو الأنغولي ويضمن بطاقة المرور للدور النهائي

كرة القدم

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ضمن نادي الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة مكانه في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 في إياب الدور النصف النهائي بالدار البيضاء. وكان الفريق "الأحمر" قد فاز ذهابا 3-1، وسيلتقي بالفائز من المباراة الثانية بين الأهلي المصري ووفاق سطيق الجزائري (4-صفر للأهلي في الذهاب). وتجري المباراة النهائية في 30 مايو/أيار على ملعب "محمد الخامس" بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

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تمكن الوداد البيضاوي المغربي من حجز بطاقة المرور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتعادله 1-1 على أرضه مع بترو أتلتيكو الأنغولي في إياب الدور نصف النهائي بعد فوزه 3-1 ذهابا. ويبلغ الوداد نهائي المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه.

على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، تقدم الضيوف عبر البرازيلي غليسون (21) فيما عادل أمين فرحان للفريق المغربي (28)، بطل عامي 1992 و2017، الذي من المتوقع أن يواجه في النهائي الاهلي المصري، حامل اللقب في آخر موسمين، بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة ذهابا في القاهرة قبل مباراة الاياب المقررة السبت.

فرانس24/ أ ف ب

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