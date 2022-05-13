"كاف" يرفض طلب مصر استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ويصر على إقامته في المغرب

كرة القدم

لم يستجب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس لطلب الاتحاد المصري بتمكينه من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في 30 أيار/مايو الحالي عوض تنظيمه في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وذكرت المؤسسة الرياضية القارية في بيان أنها ملتزمة بتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية وبالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في تموز/يوليو 2019. وكان الأهلي قرر الثلاثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي منح المغرب حق استضافة النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس طلب الاتحاد المصري استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في 30 أيار/مايو الحالي، مجدداً تأكيده على إقامته في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان النادي الأهلي المصري قرر الثلاثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي الاثنين منح المغرب حق استضافة النهائي.

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس طلب الاتحاد المصري استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في 30 أيار/مايو الحالي، مجددا تأكيده على إقامته في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال الاتحاد القاري في بيان "تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف "يقدّر كاف ويتفهم تماماً الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".

وتابع "مع ذلك، كان الكاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في تموز/يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون من مباراة واحدة، بدلا من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا". وأكد أنه "علاوة على ذلك، فإن الكاف ملزم أيضا بقواعد الاتحادين الأفريقي والدولي التي لا تسمح بتغيير قوانين المنافسة بمجرد انطلاقها". وأوضح "كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب الاتحاد الأفريقي من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم ترشيحاتها لاستضافة نهائي دوري الأبطال. ولم تقدم مصر ترشيحها".

وأكد الاتحاد الأفريقي أن "جنوب أفريقيا ونيجيريا قدمتا وثائق أعربتا من خلالها عن اهتمامهما باستضافة النهائي، لكنهما لم تستوفيا معايير البلد المضيف في ترشحيهما". وأبرز أن "مصر قدمت ترشيحا لاستضافة نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشحها". وختم بيانه قائلا "كما ذكرنا سابقا، هناك مناقشات جارية حاليا داخل الكاف، للعودة إلى نظام الذهاب والإياب في النهائي لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلا من إقامة النهائي من مباراة واحدة".

وكان الأهلي قرر الثلاثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي الاثنين منح المغرب حق استضافة النهائي. وطالب الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10 مرات آخرها في العامين الأخيرين)، الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب هو والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.

ويلعب الأهلي مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري السبت إيابا بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه برباعية نظيفة، فيما يلعب الوداد البيضاوي مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي مساء اليوم بعدما حسم مباراة الذهاب خارج قواعده في صالحه 3-1.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك