مهاجم باريس سان جرمان ليونيل ميسي يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في 2021 بنحو 130 مليون دولار

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تربع نجم كرة القدم الأرجنتيني لاعب باريس سان جرمان ليونيل ميسي (34 عاما) على عرش الرياضيين الأعلى أجرا في العالم عام 2021، حسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة، وذلك بدخل بلغ نحو 130 مليون دولار، متقدما على نجم كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس ومهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

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تربع نجم كرة القدم الأرجنتيني لاعب باريس سان جرمان ليونيل ميسي (34 عاما) على عرش الرياضيين الأعلى أجرا في العالم عام 2021، حسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة، وذلك بدخل بلغ نحو 130 مليون دولار، متقدما على نجم كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس ومهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

ومن إجمالي دخله البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب (على غرار عامي 2019 و2020 عندما كان في صفوف برشلونة الإسباني)، هناك 75 مليون دولار تقاضاها "البرغوث" من عقده مع النادي الباريسي، و55 مليونا من أنشطته التجارية خصوصا مع شركات "أديداس"، "بادوايزر" و"بيبسي".

ويحتل نجم "ليكرز" في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "الملك" ليبرون جيمس (37 عاما) المرتبة الثانية برصيد 121,2 مليون دولار، ثلثاه (أي نحو 80 مليون دولار) هي أرباح خارج إطار الرياضة من أعمال واستثمارات متراوحة من السينما إلى العملات الرقمية.

وأكمل جناح مانشستر يونايتد رونالدو (37 عاما) عقد ثلاثي المقدمة بإيرادات 115 مليون دولار. ويمتلك المهاجم البرتغالي إيرادات متوازنة، إذ هناك 60 مليونا من عقده الرياضي و55 من أنشطته الأخرى، لا سيما عقود الرعاية مع "نايكي" وغيرها.

ويحتل البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان) المرتبة الرابعة بـ95 مليون دولار، يليه ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بـ82,8 مليون دولار.

وجاء نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر في المرتبة السابعة بدخل 90,7 مليون دولار، 90 مليونا منها تأتي من أنشطته التجارية بسبب غياباته الكثيرة العام العام الماضي إثر جراحة في ركبته.

فرانس24/ أ ف ب

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