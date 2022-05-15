البولندية شفيونتيك تحرز بطولة روما لكرة المضرب بعد تغلبها على التونسية أنس جابر

توجت المصنفة أولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك بلقب دورة روما لكرة المضرب للعام الثاني على التوالي بفوزها الأحد على التونسية أنس جابر السابعة 6-2، 6-2. ورفعت شفيونتيك انتصاراتها إلى 28 على التوالي مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

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احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، بلقبها في دورة رومالكرة المضرب على الملاعب الترابية محققة لقبها الرابع هذا العام في دورات الألف بفوزها الأحد على التونسية أنس جابر السابعة 6-2، 6-2.

وأضافت شفيونتيك (20 عاما) التي تقدم مستويات مذهلة هذا الموسم اللقب ألى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف هذا العام، بالإضافة إلى دورة شتوتغارت.

أما جابر التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مدريد للألف محققة أكبر لقب في مسيرتها، فتوقفت سلسلة انتصاراتها عند 11 تواليا.

انتصارات متتالية

في المقابل، رفعت شفيونتيك انتصاراتها إلى 28 على التوالي مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 الشهر الحالي بعد أن أحرزته في 2020.

وقالت شفيونتيك بعد الفوز "أهنئ أنس لأنك قدمت مستويات رائعة على أرض الملعب، تلعبين كرة مضرب جميلة ومتنوعة ومثيرة اللاهتمام".

وتابعت بعد تحقيقها اللقب الثامن في مسيرتها "لم يكن من السهل اللعب كل يوم. شكرا للجماهير على الطاقة التي قدمتوها...أوافق مع أنس على أن الباستا (معكرونة) رائعة وآمل اليوم أن آكل تيرامسيو أيضا".

وكانت هذه المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، فعادلت شفيونتيك الارقام 2-2 بعد أن فازت التونسية في آخر مواجهتين (الدور الـ32 في دورة سينسيناتي 2021 والدور الـ16 في ويمبلدون من العام ذاته)، بعد أول للبولندية في الدور الـ32 من دورة واشنطن 2019.

وغابت شفيونتيك عن دورة مدريد من أجل معالجة آلام في ذراعها، قبل أن تعود وتحقق لقبها الخامس تواليا في الدورات التي شاركت بها هذا العام.

أما جابر، فكانت تسعى للقب ثالث في مسيرتها بعد برمنغهام العام الفائت على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي ايه".

وقالت جابر (27 عاما) "أهنئ إيغا على السلسلة الرائعة"، مضيفة "أشكر فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة على التراب، عذرا لأني أغضب قليلا على الملعب ولكن سنتعلم من ذلك".

ووصلت جابر إلى النهائي بعد مشورا شاق، إذ تأخرت بمجموعة و5-2 في الثانية في ربع النهائي قبل أن تقلب الطاولة على اليونانية ماريا ساكاري. وفي دور الربعة، أنقذت نقطة لخسارة المباراة ضد الروسية داريا كاساتكينا قبل أن تخرج منتصرة وتبلغ النهائي الثاني لها في دورات الألف.

وتعرضت جابر لكسر مبكر في الشوط الثاني من الجموعة الأولى قبل أن تكرر ذلك شفيونتيك في الأخير وتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وكررت شفيونتيك السيناريو ذاته في بداية المجموعة الثانية كاسرة إرسال جابر مرتين لتتقدم 4-1. ردت التونسية في الخامس قبل أن تقلص الفارق إلى 4-2. في الشوط السابع على إرسال شفيونتيك، تقدمت التونسية صفر-40 وأتيحت لها ثلاث فرص تواليا للكسر، إلا أنها فشلت في ذلك لتمضي المصنفة أولى وتحسم اللقاء بعدما جددت الكسر في الشوط الأخير قبل أن تنهار باكية على أرض الملعب.

فرانس24/ أ ف ب

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