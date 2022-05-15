المغربية بشرى كربوبي أول حكمة تدير نهائي كأس العرش في سابقة من نوعها بالعالم العربي

كرة القدم

أدارت الحكمة المغربية بشرى كربوبي السبت المباراة النهائية لمسابة كأس العرش في كرة القدم بين والتي انتهت بفوز الجيش الملكي على المغرب التطواني بثلاثة أهداغ نظيفة. وتعد هذه المرة الأولى التي تسند فيها إدارة نهائي بطولة كروية لسيدة في البلاد والعالم العربي.

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في سابقة من نوعها في العالم العربي، قادت الحكمة المغربية بشرى كربوبي السبت المباراة النهائية لمسابة كأس العرش في كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني.

كما كانت الحكمة فتيحة الجرموني ضمن الطاقم المساعد لكربوبي في المباراة النهائية لكأس العرش التي احتضنها الملعب الكبير لأكادير (جنوب)، وهي مؤجلة عن موسم 2019-2020.

وقالت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها "عينت السيدة بشرى كربوبي، لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش (...) وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لقيادة نهائي" الكأس.

كانت كربوبي (34 عاما)، التي تعمل شرطية، أيضا أول مغربية تقود مباراة في البطولة المحلية الاحترافية لكرة القدم في العام 2020. وهي تحمل الشارة الدولية من فيفا.

كما سبق لها أن تولت مهمة حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية بين مصر والسنغال لبطولة كأس أمم أفريقيا في شباط/فبراير الفائت بالكاميرون.

وكربوبي من ضمن المرشحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلاندا، بحسب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

فرانس24/ أ ف ب

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