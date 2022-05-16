كرة القدم: الدولي الإيفواري سيكو فوفانا يفوز بجائزة مارك-فيفيان فوي 2022 لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي

توج لاعب نادي لانس الفرنسي الدولي الإيفواري سيكو فوفانا بجائزة مارك-فيفيان فوي 2022 التي تمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم من طرف فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية. وتنافس على الجائزة ضمن القائمة النهائية مع فافونا كل من المغربي نايف أكرد والمالي هماري تراوري، فيما فاز الكونغولي الديمقراطي غاييل كاكوتا بنسخة 2021.

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فاز الدولي الإيفواري سيكو فوفانا الذي يلعب لصالح نادي لانس الفرنسي بجائزة مارك-فيفيان فوي 2022 التي تمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم من طرف فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية. ويعتبر فوفانا أحد أجود لاعبي وسط الميدان في الدوري الفرنسي.

ولا يخفى على مراقبي الشأن الكروي في فرنسا دوره الكبير في فريق لانس، وهو ما جعله ينال جائزة مارك-فيفيان فوي كوسط ميدان مثير، استطاع أن يرتقي بأدائه على الملاعب دورة بعد دورة. ويحظى بإعجاب وتشجيع جماهير فريقه.

وسيكو فوفافا كان أحد اللاعبين الأساسيين الموقعين على الوجه الجميل الذي ظهر به النادي الشمالي خلال البطولة، حيث جاء في طليعة الفرق بترتيب الدوري للموسم الثاني على التوالي بعد عامين من صعوده إلى الدرجة الأولى بالدوري الفرنسي.

لاعب لا غنى عنه وحاسم بتسجيل 7 أهداف في 35 مباراة بالدوري (الموسم الغزير الأهداف في مسيرته). ويلبي اللاعب الإيفواري الآمال المعلقة عليه منذ سن مبكرة.

ولد في باريس في 7 مايو/أيار 1995، وبدأ خطواته الأولى مع نادي باريس إف سي لكرة القدم بين عامي 2004 و2010 قبل أن ينضم إلى مركز تدريب لوريان (2010 حتى 2013)، حيث تدرب على يد جوليان ستيفان المدرب الحالي لنادي ستراسبورغ. على الرغم من تأثره بفلسفة لعب كريستيان جوركوف مدرب الفريق الأول حينها، إلا أنه رفض توقيع عقد احترافي للوريان، لعدم إعطائه فرصته في الدوري الفرنسي.

الانضمام إلى مانشستر سيتي في سن 18

لطالما كان فوفانا تحت منظار نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي رصده حينما كان يلعب في فئتي 16 و17 عاما في الدوري الفرنسي. التحق به في سن 18، وأصبح أول أصغر لاعب يغادر مبكرا نادي "أف-سي لوريان".

كان الخيار المهني جريئا. لكن بعد التحاقه في البداية بفريق لليافعين، انضم فوفانا سريعا لمجموعة المحترفين، أين احتك بلاعبين من الصف الأول من أمثال مواطنه وقدوته يايا توري، وأيضا بطل العالم الإسباني دافيد سيلفا، والدولي الفرنسي سمير ناصري وكذا الهداف الأرجنتيني المميز سيرجيو أغويرو. يستمع بإمعان لنصائح مدربيه المرموقين مثل مانويل بيليجريني أو روبرتو مانشيني.

لكن فوفانا لن يخوض أي مباراة مع الفريق الأول. بل واصل تكوينه في صفوف الاحتياط، تحت أوامر الفرنسي باتريك فييرا.

لفتت مهاراته انتباه فولهام، ثم في البطولة (الدرجة الثانية الإنكليزية)، التي رحبت به ضمن إعارة (2014-2015). ليكتشف في الموسم التالي أخيرا المستوى الأعلى والرابطة الأولى بفضل إعارة جديدة، هذه المرة في كورسيكا، في صفوف النادي الرياضي باستيا (2015-2016).

أنهى النادي في المركز العاشر المشرّف، ولفت سيكو فوفانا الذي أنجز موسما جيدا شارك خلاله في 32 مباراة، أنظار نادي أودينيزي، ضمن الدوري الإيطالي، الخبير في ضم البراعم الشابة الواعدة، والذي تنازل بعدها عنه لنادي سيتي مقابل 3.5 مليون يورو.

قائمة الفائزين في النسخات الماضية:

غاييل كاكوتا (الكونغو الديمقراطية) 2021

فكتور أوسيمين (نيجيريا) 2020

نيكولا بيبي (كوت ديفوار) 2019

كارل توكو أكامبيه (الكاميرون) 2018

جان ميشيل سيري (كوت ديفوار) 2017

سفيان بوفال (المغرب) 2016

أندري أيو (غانا) 2015

فنسنت إنياما (نيجيريا) 2014

بيير إمريك أوبامينغ (الغابون) 2013

يونس بلهندة (المغرب) 2012

جيرفينيو (كوت ديفوار) 2011

جيرفينيو (كوت ديفوار) 2010

مروان الشماخ (المغرب) 2009

ملاحظة: المرشحون لنيل جائزة مارك فيفيان فوي هم اللاعبون الذي يدافعون على أعلام المنتخبات الوطنية الأفريقية والذين لعبوا على الأقل 15 مباراة في الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتم اختيار سيكو فوفانا من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من نحو 100 صحافي متخصص في كرة القدم الفرنسية والأفريقية من قائمة تضم 12 لاعبا تحت اختيارهم من قبل القسم الرياضي لإذاعة فرنسا الدولية وفرانس24.

فرانس24

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