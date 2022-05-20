بين باريس سان جرمان وريال مدريد.. مبابي أمام "عرضين متساويين" حسب والدته

كرة القدم

أعلنت فايزة العماري والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان وبطل مونديال 2018 والتي تدير جزئيا أعماله الجمعة، أن الأخير بات أمام "عرضين متساويين" وعليه الاختيار بين ناديه الحالي الساعي لإقناعه بالبقاء، وبين ريال مدريد الإسباني الراغب بضمه، بعد أن توصل النجم الفرنسي إلى اتفاق مع الناديين. وتوقعت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن يكون الأحد موعد "نهاية التشويق" لمعرفة قرار مبابي.

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بات الآن على كيليان مبابي الاختيار بين فريقه الحالي باريس سان جرمان الساعي لإقناعه بالبقاء، وريال مدريد الإسباني الراغب بضمه، بعد توصل النجم الفرنسي إلى اتفاق مع الناديين وفق ما نقل موقع كورة بلس المصري عن والدة اللاعب.

في السياق، قالت فايزة العماري بحسب ما نقل عنها الموقع المصري الجمعة "انتهت كل المفاوضات... لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار". وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018 "العرضان متساويان... من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول... لا فرق كبير لأن الناديين متساويان".

"مبابي..نهاية التشويق الأحد"

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في يونيو/حزيران، وقد أفاد بأنه سيعلن عن قراره "قبل" التجمع المقبل للمنتخب الفرنسي في 28 مايو/أيار، لكن قد تتسارع الأمور لدرجة أن يعلن عن هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بحسب ما توقعت صحيفة "ليكيب" الرياضية التي عنونت "مبابي، نهاية التشويق يوم الأحد".

ووفق ما كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية في منتصف مارس/آذار الماضي، بعد إقصاء باريس سان جرمان على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قدّم الريال عرضا جديدا لمبابي: 180 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو (وهي أرقام اعتبرها خيالية محيط اللاعب وباريس سان جرمان)، إلى جانب 50 بالمئة من حقوق صورته على غرار باقي لاعبيه.

لكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100 بالمئة التي يعرضها باريس سان جرمان. وبحسب بعض المصادر، سيكون ريال مدريد جاهزا لمفاوضة نسبة 60 إلى 40 بالمئة لمصلحة مبابي بغية إقناع النجم.

"أعتقد بأنه سينتقل إلى الريال"

وتوقع رئيس بلدية مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا الذي تناول العشاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، بأن تكون عملية انتقال مبابي إلى صفوف ريال "قد حُسمت بنسبة 95 إلى 99 بالمئة". وجاء كلام رئيس بلدية العاصمة الإسبانية لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية ليل الثلاثاء-الأربعاء وقال في هذا الصدد "أعتقد بأن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95 إلى 99 بالمئة. هذا شعوري على أي حال. لكن من أجل أن أتناول العشاء بسلام قلت من البداية بأني من أنصار أتلتيكو مدريد".

وتناول رئيس بلدية العاصمة الإسبانية العشاء مع أمير قطر في القصر الملكي بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي. وتابع مازحا "قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية"، عندما كان أخيرا بصحبة زميليه في باريس سان جرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي، وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم.

"آمل أن يبقى كيليان هنا لأعوام"

وفي تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الرياضية المحلية، كان موقف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس مشابها لموقف رئيس بلدية العاصمة مدريد، بقوله "أعتقد بأنه سينتقل إلى ريال مدريد، لكن كما يتحول اليوم الأبيض إلى أسود، الأمور قد تتغير". وعاد واستطرد "لكني أعتقد بأنه سينتقل".

من جهته، لا يمكن للمدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو سوى أن يتمنى بقاء ابن الـ23 عاما مع نادي العاصمة الفرنسية الذي انضم إليه في 2017 من موناكو. وقال بوكيتينو الذي يحوم الشك أيضا حول مستقبله بعد فشله في قيادة الفريق إلى تحقيق الهدف المطلق وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، "آمل أن يبقى كيليان هنا لأعوام عدة قادمة، لكن لا يمكنني أيضا أن أكذب. لا أعرف ماذا سيحصل". وتطرق إلى وضعه كمدرب للفريق، قائلا "ما زال هناك عام على عقدنا وبالتالي سنكون مبدئيا هنا الموسم المقبل".

فرانس24/ أ ف ب

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