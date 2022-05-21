صحيفة "ليكيب" الفرنسية: مبابي يقرر تمديد عقده مع نادي "باريس سان جرمان"

كرة القدم

© أ ف ب

كان كيليان مبابي أفضل لاعب باريسي إلى حد بعيد هذا الموسم.

قرر نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي تمديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان، وفق ما كشفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية السبت. وبهذا القرار يكون المهاجم الفرنسي الدولي قد حسم الجدل حول إمكانية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني الذي عرض حوالي 200 مليون يورو لضمه حسب تقارير إعلامية.

إعلان اقرأ المزيد

أكدت وسائل إعلام فرنسية السبت أن المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي اتخذ قرارا بتمديد تعاقده مع نادي باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأول الفرنسي لكرة القدم.

وحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية فإن مبابي، لم يوقع بعد على العقد الجديد مع فريق العاصمة الفرنسية وسط توقعات بأن يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن مبابي الذي ينتهي عقده مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي، كان مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

من جانبه، رفض باريس سان جرمان التعليق على الأمر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد "سان جرمان" مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وكان نادي ريال مدريد قد تقدم بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام الريال بالذات بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

وعلى الرغم من ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جرمان في كل المسابقات خلال الموسم.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك